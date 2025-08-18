FC町田ゼルビアは18日、東京都町田市の三輪緑山ベースで全体練習を行い、G大阪戦（20日、町田GIONスタジアム）に向けて完全非公開で調整した。リーグ戦7連勝中で首位と勝ち点差2の4位。黒田剛監督（55）は練習後の取材に応じ、過密日程を厚い選手層で乗り越え、優勝争いが本格化する勝負の秋へ向かうと意気込んだ。

「これから天皇杯（準々決勝）もACLEもあって全部で（公式戦）20試合前後。ここからが本当の勝負。長期戦を戦う覚悟でやらないといけない」

前節・C大阪戦を皮切りに中3日でG大阪戦、中2日で横浜M戦（23日）、中3日で天皇杯準々決勝・鹿島戦（27日）を挟んで、さらに中3日で川崎F戦（31日）と過密日程が続く。選手起用も鍵を握るが「3つの大会（リーグ戦、天皇杯、ACLE）がある中で、同じようなメンバーで20試合近くを消化できるわけでもない。誰がどのタイミングで出ようとパフォーマンスとかチーム力が落ちることなくやれるようにならないといけない」と、総力戦で臨む構えだ。

FW相馬がイエローカード累積による出場停止でG大阪戦には出場できないが「いろんな選手の出入りの中で流れの良さを担保できている。こういったことをポジティブに考えながら勝利に結びつけたい」。C大阪戦ではコンディション不良によりベンチ外だったDF菊池に代わり、DFドレシェヴィッチをリーグ戦6試合ぶりに先発起用し、5戦連続完封勝利。途中出場したFW呉世勲（オ・セフン）がネットを揺らすなど、先発と控え関係なく、選手層はより厚くなっている。

次戦に勝利し、同日開催の5位・広島―6位・神戸戦の結果次第では暫定首位に立つ可能性もある。指揮官は「山登りでは8合目まで来ているけど、一つでも油断すると一気に下まで転落する状況。まさにサバイバルになってくる。一戦一戦、一本一本、一瞬一瞬に気持ちを乗せて戦う。最後に頂点に立っているチームになれるように切らさずやることが重要」と力強く語った。