俳優の坂上忍（58）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」に代打MCとして生出演。ゲスト出演した元「KAT-TUN」の上田竜也（41）の率直なイメージを語る場面があった。

この日はMCの「ハライチ」澤部佑が夏休みのため、坂上が代打MCとして登場した。ゲストで登場した上田に対し「上田くんはもうお一人ということでよろしいんですか」と確認すると、上田は「はい。一人です」と明言した。

坂上が「まあここはここで面倒くさそうですね」と切り込むと、上田は「まあねえ。いろいろありますからね」と笑ってみせた。坂上が「それを持ってしてもきょうはいろいろお話が聞ける」と念を押しても「まあまあそんな隠すことはないんで」と平然と話した。

坂上は続けて「上田くんに切り込むのは元太ってことで」と上田の事務所の後輩にあたる月曜レギュラーの「Travis Japan」松田元太にむちゃぶりも。松田が上田とはほぼ初対面だと語ると坂上は「でも同じ事務所の中でこの人初めましてっていうのは結構なプレッシャーなんじゃないの？」と心配し、松田も「結構プレッシャーです」と本音を明かした。

坂上が「だってヤバいタイプなんでしょ」との印象を明かすと、上田は大笑いしながら「生放送ですし、やめてください！」とツッコミを入れた。

それでも坂上は「俺はどっちかって言うと性格的に凄く興味がある。やんちゃ系の方っていうイメージだから」と気になる存在であると続け、「ここに元太がきょうぐいぐいいくって言うからさ」と再び松田に発破をかけた。

松田は「言ってました？」と困惑したものの「お聞きしたいことは頑張って聞こうかなと」と明るく語った。