下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■スープを吸ったなすが味わい深い
なすとわかめの中華スープ
1人分 21kcal
塩分 1.9g
材料（2人分）
カットわかめ……2g
A
・とりガラスープの素……小さじ2
・塩、こしょう、ごま油……各少々
・水……2カップ
作り方
1 なすは四つ割りにして横2cm幅に切る。
2 鍋にAを入れて中火にかけ、煮立ったらなすを加えて、しんなりとするまで約4分煮る。カットわかめを加えてひと煮立ちさせる。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
料理／市瀬悦子、撮影／郄杉 純
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
