なすとわかめの中華スープ（料理・市瀬悦子、撮影・郄杉 純）


下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！

和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。

■スープを吸ったなすが味わい深い

なすとわかめの中華スープ

1人分　21kcal

塩分　1.9g

材料（2人分）

なす……1個

カットわかめ……2g

A

・とりガラスープの素……小さじ2

・塩、こしょう、ごま油……各少々

・水……2カップ

作り方

1　なすは四つ割りにして横2cm幅に切る。

2　鍋にAを入れて中火にかけ、煮立ったらなすを加えて、しんなりとするまで約4分煮る。カットわかめを加えてひと煮立ちさせる。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

料理／市瀬悦子、撮影／郄杉 純

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』