お笑いコンビ「Ｘ‐ＧＵＮ」で人気を集め、埼玉県の三郷市議会議員に初当選した西尾秀貴（ひでたか）氏（５５）が芸人仲間とのプライベート姿を披露した。

「爆笑問題の田中さんと、古坂大魔王がお祝いしてくれました」とつづり、田中裕二と「ピコ太郎」こと古坂大魔王との３ショットをアップ。

「３５年前デビューして間もない頃に、お笑いライブで一緒だったときからずっとお世話になってる田中さん。デビュー当時から同じ事務所で何でも話したり、相談したりした古坂。この２人に祝ってもらえるうれしさは本当に計り知れません。本当にありがとうございます！」と感謝し、画像に「あの日と全く変わらない」とコメントを添えていた。

西尾氏は東京都出身。さがね・まさひろとのコンビで１９９０年に「Ｘ‐ＧＵＮ」でデビュー。１９９０年代に放送されたフジテレビ系「ボキャブラ天国」出演などで人気を集めた。２０２０年から三郷市に在住。テレビ、ラジオ、舞台で活動する傍ら、三郷市の放課後等デイサービスのパート指導員を務め、「もっと！三郷市の会」政策委員長に就任。参院選と同じ７月２０日に行われた同市議会議員選挙に立候補し、２１日に「３１５４票『最高よ！！！』」と当選を報告した。

当選後はスーツでだいぶほっそりとした近影をＳＮＳに投稿し、「痩（や）せたなぁ西尾さん」「言われてもわからないｗ」「Ｘ‐ＧＵＮ西尾さん、今の方が良い顔になってる」「痩せても変わらずパワフルな笑顔」と別人のような姿が話題になった。