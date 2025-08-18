畑芽育＆齊藤なぎさ「本当にバグ」「1人だけBeautyCam」美貌大絶賛する元女優
女優の畑芽育（23歳）と女優の齊藤なぎさ（22歳）が、8月17日に公開されたポッドキャスト番組「畑芽育＆齊藤なぎさ『オフはこんな感じ』【公式】」に出演。小学生の頃に見ていたドラマの主演女優について「大好き。かわいすぎる」「おかしい」「本当にバグ」「1人だけBeautyCamで撮ってる」「Meitu（メイツ）で加工してる」とその美貌を絶賛した。
演技の上手い俳優の話から、小学生の頃に見ていたドラマの話となり、連続ドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメンパラダイス〜」（2007年／フジテレビ系）の話題となる。
齊藤なぎさが「私、堀北真希さんが大好きなんだ。可愛すぎる。本当にバグ」と言うと、畑芽育も「おかしい。私、TVerだったかで配信してて、1話だけこないだ見たの『イケパラ』を。なんか1人だけフィルターかかってるみたいで綺麗なのね。1人だけBeautyCamで撮ってる。顔面やばかった」と同意する。
齊藤は「可能性あるよ。Meitu（メイツ）で加工してる可能性」と話し、畑は「あんなショートカットにしたいな」と語った。
