女優の黒柳徹子（92）が18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）で、大物歌手の本名に驚く場面があった。

この日は“永遠の青春スター”として知られる歌手・舟木一夫（80）がゲスト出演。黒柳から「数年前に自力で肺炎を治した？」と聞かれた舟木は、「治っちゃったっていうか、僕も自分で気付いてなかった」と回想。「ちょっと微熱っぽいなって思ったけど、2日間コンサートがあったもんですから、歌って」と、その間に地方公演があったことを明かし、「熱は上がってるんですど風邪かな？ぐらいで。咳もそんなに出なかった」と話した。

そして「それで帰ってから、さすがにちょっと見てもらおうと思って主治医のところに行った」と告白。「そしたら“上田さん、肺炎の影があるんですけど”って。じゃあ仕事をって言いかけたら、“ちょっと待ってください、この影はこれからなるっていうんじゃなくて、なってたものが治りかけになってる影ですよ”って言うんです」と主治医の言葉を引用すると、黒柳は「アナタ上田さんって言うの！？上田さんが本名」と驚いた。

これに舟木も「そうそう、“上田さん”が本名ですからね」と笑いながら、「“もう明日ぐらいに治ります”って。僕は気がつかなくて、ただステージをやってて今お話ししたような次第で、自分であきれましたよ」と打ち明けた。しかし黒柳が「ひ弱そうに見えるんだけど、全然基礎体力があるんですって？」と聞くと、舟木は「水泳をやってたっていうのもあって、見かけよりは強いと思う」といい、「（体力維持は）これも全然やってません、まったく。ジョギングもウォーキングも、面倒くさくて何もやってない」と目配せをしながら明かすと、黒柳は「やってないの？」と笑っていた。