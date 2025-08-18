お笑い芸人の有吉弘行（51）が17日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（深夜0・55）に出演した。

この日は有吉、「霜降り明星」せいや、「コロコロチキチキペッパーズ」ナダル、「Aマッソ」加納、「バッテリィズ」エース、ヒコロヒー、重盛さと美、森香澄、ハシヤスメ・アツコらが人気企画「匿名だったら答えます芸能人グループLINEビンゴ」に挑戦。出題された質問に出演者らが匿名で回答し、「YES」の回答数でビンゴを狙うというもの。

前回の放送では、ナダルからの質問「（芸能人から）“エロ誘われ”したことがある」に対し、5人がYESと答えた。その中には「地方泊まりロケで夜中ピンポンが鳴って部屋に入ってこられて追い出すのが大変でした」という人も。

今回は、その回答者らに「“エロ誘われ”について詳しく教えて」と質問を重ねた。すると、地方泊まりロケについて明かしていた人から「打ち上げで結構飲んでたので普段と違う感じで入ってきました。ちなみに共演者10人中2人ピンポンきました」と回答が。

有吉は「これやっぱり、吉本の（沖縄国際）映画祭とかじゃないの？」とジョークを交えて推測。これに吉本興業所属のせいやは「ほんまの祭りじゃないですからね。割と日帰りでみんな帰るんですよ」とツッコんだ。