【スタバレポ】抹茶好きさんはハマる！新作「涼み 抹茶 ムース ティー」はすっきり飲み口とほろ苦さが最高
2025年8月18日（月）、スターバックスの新作「涼み 抹茶 ムース ティー」が登場。
通年商品として販売されている抹茶 クリーム フラペチーノとは全く異なる、抹茶本来の香りやうまみが際立つ、抹茶好きさん必見の1杯です。
すっきりとした味わいだから、暑い夏にもぴったり。isutaエディターも発売当日に早速飲んできました！
スタバ新作「涼み 抹茶 ムース ティー」ってどんな味？
こちらが、新発売の「涼み 抹茶 ムース ティー（アイス）」（持ち帰り：税込579円／店内利用：税込590円 ※Tallサイズのみ）です。
抹茶の豊かな香りとうまみが際立つ本格ティーに、ホワイトモカフレーバームースを重ねたビバレッジ。
思っていたよりもティー部分の色が濃く、濃厚な抹茶が楽しめるのではと、飲む前から期待が高まります…！
ストローを奥までさして飲んでみると、抹茶の風味が強くてびっくり。甘さはあまり感じられず、抹茶のほろ苦さと渋みが印象的です。
とはいえ、苦すぎて飲みづらいということもなく、すっきりとした飲み口でハマってしまいそうな美味しさ…！
ムースの上にかかった抹茶パウダーからも、ほのかに抹茶の香りが楽しめますよ。
上のムースと混ぜながら飲むとまろやかに
トップのホワイトモカフレーバームースは優しい甘さで、程よいコクも感じられます。
くどくない甘さのため、ティーとの相性も抜群。
抹茶のティー部分とホワイトモカフレーバームースを混ぜながら飲むと、ほろ苦さと甘さがちょうどいいバランスになりますよ。
最後まですっきり感が続くから、暑い日にごくごくと飲みたくなっちゃう1杯です。Tallサイズのみの販売ですが、もっと大きいサイズで飲みたくなってしまうかも…。
果肉たっぷり！「More ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」はもう飲んだ？
現在スターバックスでは、8月1日（金）より桃ビバレッジが販売中。
中でも8月8日（金）に登場した、「More ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」（持ち帰り：税込776円／店内利用：税込790円 ※Tallサイズのみ）はもう飲みましたか？
「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」の果肉感をさらにUPさせたビバレッジで、桃好きさんも満足できること間違いなし。
カップ底とホイップクリームの上、どちらにも果肉が入っており、ジューシーな味わいに仕上がっています。
まだ試したことがないという人は、ぜひ夏の暑い日に味わってみてくださいね。
スターバックスコーヒー
https://www.starbucks.co.jp/
