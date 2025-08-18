速くて力強いドリブルが武器。J2首位の水戸が名古屋高MF山下翔大の加入内定を発表!
J2首位の水戸ホーリーホックは18日、名古屋高(愛知)MF山下翔大(3年)が2026シーズンより加入することが内定した、と発表した。加入にあたって山下は「このクラブでプロとしてのキャリアをスタートできることを大変うれしく思っております。ここがゴールではなく、新たなスタートラインです。自分の武器であるスピードを生かした突破を磨き続け、チームの勝利に貢献できるよう努力を重ねてまいります」とコメントを発表している。
力強いサイドからの仕掛けは魅力十分。高いポテンシャルを秘めたサイドアタッカーが、高卒でのプロ入りを決めた。
Nagoya S.S.(愛知)でプレーした中学時代は右SBで決して目立つ選手ではなかったが、中学3年に入ってから成長期が始まった。当時153cmだった身長は高校生になってからも伸び続けた結果、173cmまで成長。身体の発育とともに「今まで勝てなかったフィジカルやスピードで勝てるようになった」ことで、プレースタイルとポジションも変化していく。
名古屋高進学後、同級生には1年生からAチームに絡み、選手権の登録メンバー入りを果たした選手も多かったが、山下は下のカテゴリーでプレー。だが、2年生を迎えてからは景色が一変する。
入学時に6秒5だった50m走のタイムは、5秒84まで成長。また、チームとして肉体強化にも力を入れている名古屋高のトレーニングによって、筋トレやベンチプレスにも取り組んだ結果、プレーの力強さも加わった。
急成長を遂げたフィジカルの強さとスピードを生かしたドリブルを生かすため、右SBから左サイドハーフにコンバートされるとAチームに定着。早生まれ(2008年2月29日)だったこともあり、愛知県の国体選抜にも選ばれた。名古屋グランパスU-18の選手たちとプレーすることで、課題だった判断力も高まったという。
「速いだけ。強いだけの選手はいるけど、両方を兼ね備えた選手は少ない」と評するのは名古屋高・山田武久監督で、強さと速さを生かした縦突破が彼のストロングポイントだ。昨年の選手権予選は大同大大同高に敗れて準決勝で涙を飲んだが、左サイドで破壊力十分のドリブルを連発。強肩を生かしたロングスローで見せ場を作ることもでき、明らかな違いを見せていた。
今年に入ってからは、名古屋高のOBであるMF山本隼大が水戸に加入した縁もあり、スカウトが試合に訪れるようになると、5月末には初めての練習参加が実現。「高校の練習とは雰囲気が違ったし、パススピードが全く違った。自分はまだ技術が全く足りていないので頑張らなければいけないと思った」。本人はそう反省を口にするが、突破力や身体がぶつかった際の当たり負けしないフィジカル面では確かな手応えを感じたという。
「山本隼斗君が凄く優しかった。シュートゲームをやったのですが、ドリブルやフィジカルなど自分の形があって凄く強いなと思いました」。これまで手が届かないと思っていたプロ入りが身近なものだと思えるようになった。そして、ルーキーイヤーからチームに欠かせない戦力となった山本の存在も大きかった。
明確な目標が生まれた山下は自チームに戻ってから、持ち味の強化とともに課題の克服にも取り組んだ。「縦の突破をより生かせるようになりたい。サイドで支配したい。守備が課題で、プレスバックも大事になってくるので運動量を増やしていきたい」。そうした取り組みも評価され、夏休みに入った7月末には2度目の練習参加を経験。ここでのアピールが実を結び、名古屋高では2学年上のMF原康介(現・札幌)に続く、高卒でのプロ入りをつかみ取った。
憧れだったプロ入りを決めた喜びをかみしめながら、今は残りわずかとなった高校生活に全力を注いでいる。「インターハイ予選は決勝で(愛工大)名電に負けて、自分たちには全国に出られる力がないと思わされた。この夏、チームとしても、個人としてもしっかりレベルアップして選手権に向かっていきたい」。そう意気込む山下は今後、速くて力強いドリブルで高校サッカー、Jリーグを沸かせてくれるだろう。
(取材・森田将義)
