柏から宮崎加入もJ3出場なし…筑波出身MF加藤匠人がJFLへ「自分の現状と今後の人生についてたくさん考えて決断しました」
テゲバジャーロ宮崎は18日、MF加藤匠人(26)がJFLの沖縄SVに期限付き移籍することが決まったと発表した。移籍期間は2026年1月31日まで。加藤は今季、柏から宮崎に加入したが、J3リーグ戦での出場機会はなかった。
柏の育成組織出身の加藤は2022年、筑波大から柏に加入。2シーズンでJ1リーグ戦計14試合に出場した後、24年はJ3の福島に期限付き移籍し、J3リーグ戦14試合に出場していた。今季から柏を離れ、宮崎に完全移籍していた。
加藤は宮崎を通じて「この度沖縄SVに移籍することにしました。自分の現状と今後の人生についてたくさん考えて、移籍を決断しました。宮崎ではなかなか試合に出場できず、悔しさしかありません。この悔しさを沖縄でぶつけて、活躍できるように頑張ります。短い間でしたが、ありがとうございました」とコメントした。
一方、沖縄SVを通じては「JFL優勝に向けて、自分が持っているすべてをピッチで表現して、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします!」と意気込みを伝えた。沖縄SVは現在、JFLで首位と勝ち点2差の4位につけている。
