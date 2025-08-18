いわきの大卒ルーキーDF山内琳太郎がJ3相模原に期限付き移籍「成長できるように頑張ります」
SC相模原は18日、いわきFCからDF山内琳太郎(22)を育成型期限付き移籍で獲得したと発表した。契約期間は2026年1月31日まで。いわきと対戦する全ての公式戦には出場できない。
京都橘高、仙台大出身の山内は今季、いわきに加入。ルーキーイヤーの今季は3月下旬にJ2デビューを果たしたものの、5月に左膝外側側副靱帯損傷を負って全治3か月の長期離脱を強いられた影響もあり、J2リーグ戦6試合の出場にとどまっていた。
山内はいわきを通じて「チームに貢献できず悔しい気持ちではありますが、 SC相模原で成長できるように頑張ります」とコメントした。また相模原を通じては「1日でも早くチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします!」と意気込みを伝えている。
京都橘高、仙台大出身の山内は今季、いわきに加入。ルーキーイヤーの今季は3月下旬にJ2デビューを果たしたものの、5月に左膝外側側副靱帯損傷を負って全治3か月の長期離脱を強いられた影響もあり、J2リーグ戦6試合の出場にとどまっていた。
山内はいわきを通じて「チームに貢献できず悔しい気持ちではありますが、 SC相模原で成長できるように頑張ります」とコメントした。また相模原を通じては「1日でも早くチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします!」と意気込みを伝えている。