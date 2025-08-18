地元出身の山口FW山本駿亮がJ3奈良に期限付き移籍「レノファなら必ず残留できると信じています」
奈良クラブは18日、レノファ山口FCからFW山本駿亮(25)を期限付き移籍で獲得したと発表した。契約期間は12月31日までとなっている。
山口県出身の山本は2024年、3シーズンを過ごした鹿児島から地元の山口に加入。昨季はJ2リーグ戦で36試合2得点、今季は18試合2得点の結果を残していたなか、現在J3リーグ6位でJ2昇格争いを繰り広げる奈良への移籍を決断した。
山本は奈良を通じて「このタイミングでオファーを頂いた重要性は理解しています。ここからさらにチームの勢いを加速させられるように全力で取り組みます。必ず昇格しましょう!宜しくお願いします」と意気込みをアピール。またJ2リーグ19位で残留を争う山口を通じては「チームが苦しい状況のときに貢献できないのはすごく悔しいですが、自分の成長のために決断しました。レノファなら必ず残留できると信じています。自分も次のチームで目標達成するために頑張ってきます。1年半ありがとうございました」とコメントしている。
