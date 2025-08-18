常田大希（King Gnu、MILLENNIUM PARADE）がボッテガ･ヴェネタ 日本オリジナルキャンペーン「When your own initials are enough」のために新曲「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」を書き下ろし、本日18日より配信開始した。

レコーディングには宮川純(PIANO/SYNTHESIZER)、佐瀬悠輔(TRUMPET)、新井和輝（CONTRABASS）、石若駿(DRUMS)と常田の盟友たちが参加している。

ボッテガ･ヴェネタはイタリアを代表するラグジュアリーブランド。8月18日（月）には日本オリジナルキャンペーン「When your own initials are enough」を発表し、一人ひとりの個性をたたえている。キャンペーンビジュアルには常田大希と、日本のエンターテインメント界を代表する、長年多くの人々に愛されてきたタモリが起用された。撮影は川上智之。

キャンペーンソングの配信リリースに際し、常田大希は「ボッテガとタモリさんに捧げる曲を作りました。”ボッテガ･ヴェネタ”という言葉の響きを用いたトライバルソングとなっております。超刺激的な出来栄えなので是非御―聴ください。」とコメントしている。

常田大希「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」