

全国戦没者追悼式で「式辞」を述べる石破首相（写真：時事）

「戦後80年」の節目の年に迎えた8月15日の終戦記念日。東京都内で開催された全国戦没者追悼式では、天皇陛下が「おことば」で、石破茂首相が「式辞」で、それぞれ先の大戦に対する“思い”を込めて、改めて不戦と平和を訴えた。

折しも、翌16日未明（日本時間）には、アメリカのドナルド・トランプ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領による首脳会談が開催され、ロシアとウクライナの停戦をめぐる協議が行われた。

国際情勢が揺れ動く中で、今回の日本の天皇陛下と首相の新たな訴えが国際社会でどう受け止められるか、そして保守化が際立つ日本の政界にどのような影響を与えるかが、今後の日本の針路を決めるカギとなりそうだ。

石破首相は「アジアへの責任」には触れず

例年と同様、15日昼に千代田区の日本武道館で開かれた政府主催の全国戦没者追悼式には、天皇、皇后両陛下や石破首相、遺族ら4523人が参列した。厚生労働省によると、遺族は3358人が参列。最高齢は98歳、最年少は玄孫世代の3歳で、戦後生まれが53.2％を占め、初めて半数を超えたとされる。

追悼式では、正午の時報に合わせて全員で黙祷をささげた。これを受けて、天皇陛下は「終戦以来80年、人々のたゆみない努力により、今日のわが国の平和と繁栄が築き上げられた。戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ、私たち皆で心を合わせ、将来にわたって平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います」などと述べられた。

石破首相は「戦争を知らない世代が大多数となった」とし、「進む道を二度と間違えない。あの戦争の『反省と教訓』を、改めて深く胸に刻まねばならない」と強調。そのうえで「歳月がいかに流れても、不戦に対する決然たる誓いを世代を超えて継承し、恒久平和への行動を貫いてまいる」と述べたが、アジア諸国に対する日本の責任には触れなかった。

今回、石破首相は「反省」に言及したが、これは2012年の野田佳彦首相（当時）以来13年ぶりだ。石破首相は首相官邸で記者団に対し、「反省」の意味について「あのような戦争を二度と行わないため、その反省と教訓を改めて胸に刻む必要がある。これまでの政府の見解と変わるものではない」と強調した。

歴史をひも解くと、1994年の首相式辞では村山富市氏が「深い反省」を表明し、この後の歴代首相も同様に「反省」に言及してきた。一方、安倍晋三氏は第1次政権の2007年には「反省」の表現を用いたが、第2次政権発足後の2013年以降の式辞では「反省」という文言を避け続けた。

併せて安倍氏は、今回と同様の大きな節目に当たって閣議決定した「戦後70年談話」において、「戦後50年談話」にある「お詫び」「侵略」「植民地支配」の文言を盛り込みながらも、日本の行為としては限定しない間接的な表現にとどめた。

そのうえで、1931年の満州事変以降の日本の歩みを「進むべき針路を誤り、戦争への道を進んで行きました」と明記し、「子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」として、いわゆる「謝罪外交」に区切りつけようとした。

節目の「首相見解」には保守派が慎重論

対して石破首相はこれまで、閣議決定を伴う「首相談話」ではなく、戦争の検証を柱とする「見解」の公表に意欲を示してきた。だが、戦後80年の節目に合わせた「見解」公表は「準備が間に合わなかった」（官邸筋）との理由で見送ったとされる。

この点についても、石破首相は記者団の取材に「戦後80年のメッセージのあり方について現時点で決まっているものでない」と説明するとともに、その内容に関しても「今までの談話の積み重ねも踏まえながら、適切に判断する」と述べるにとどめた。

そもそも、国際社会でも注目されている「戦後80年首相見解」については、かねて自民党を含むいわゆる保守派勢力を中心に、強い慎重論が出ていた。このため、政府・与党内でも「石破首相も『見解』で歴史認識に踏み込むことは避ける」（首相周辺）との見方が多い。

林芳正官房長官は15日の記者会見で、「歴代内閣の立場を全体として引き継いでおり、今後も引き継いでいく」と述べるにとどめた。

そうした中で注目されたのが、与野党政治家の靖国神社参拝の有無や言動だ。石破首相は追悼式に先立ち、都内の千鳥ヶ淵戦没者墓苑を訪れて献花する一方、靖国参拝は見送り、玉串料を納めることにとどめた。

これに対し、現職閣僚である小泉進次郎農水相は午前8時前、靖国神社を参拝した。2024年10月の石破内閣発足後、閣僚の参拝が確認されたのは初めてとなる。

多くの記者団が小泉氏を取り囲んだが、同氏にしては珍しく、記者団の質問には答えないまま無言で立ち去った。だが、その後の農水省での記者会見で「不戦の誓いと、そして国家のために命を捧げた方に対する礼を忘れないこと、このことは重要なことだと考えている」と語った。

一方、小泉氏と同様、2024年自民党総裁選挙に立候補した高市早苗前経済安保相、小林鷹之元経済安保相も参拝した。

高市氏は参拝後に記者団から「参拝は中国や韓国の感情を刺激するのではないか」と問われると、「本来、それぞれの国のために殉じられた方の慰霊は、それぞれの国の国民が自らの心に従って行うものだ。外交関係になるようなことがあってはならない」と、従来の認識を強調した。

また、小林氏は参拝後、記者団に「国、国民、そして平和を守り抜くために全力を尽くす覚悟を新たにしてきた」と語った。このほか、2024年の自民党総裁選に出馬した加藤勝信財務相や、超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」（会長＝逢沢一郎自民党衆院議員）も一斉参拝した。

参政党の神谷宗幣代表は、ほかの同党議員と共に参拝。参拝後に報道陣の取材に応じ、「国の指示もあったが、国のためにみんなを守るために戦い、尊い命を失った方々に感謝と追悼の気持ちを伝えたい。二度と日本が戦争の惨禍にあわないように平和を守る政治をやりたいという思いを伝えた」と述べた。旧日本軍による中国への侵略についてや、政治家による靖国神社参拝に対して批判があることについて記者から質問が上がったが、周囲が遮り、神谷氏も答えなかった。

さらに、日本保守党の百田尚樹代表も靖国神社を参拝。百田氏は記者団に対し、「やっぱり、戦後80年。日本のために、国に殉じるといいますか、国のために戦って命を亡くされた、英霊に手を合わせてきました」と、生真面目な表情で語った。

9月以降の「大政局」にどう臨むのか

終戦記念日前後の各メディアによる特集企画・番組などは毎年、「8月ジャーナリズム」と呼ばれてきた。ただ今年は、戦後80年という大きな節目だったことに加え、トランプ大統領の「アメリカファースト」を前面に押し出した言動で、国際社会の動揺が頂点に達しつつあるのは否定しようがない。

とくに、近年欧米で際立つ保守化の流れが国際社会の緊張・分断につながる中、「唯一の被爆国で、不戦の憲法を持つ日本がどう対応していくのかは、極めて重要」（外務省幹部）なのは明らかだ。

終戦記念日の式辞で13年ぶりに「反省」に言及した石破首相が、自民党内の「石破降ろし」にあらがうべく、内閣支持率の上昇や国民世論の後押しも意識して、9月以降の「大政局」にどう挑むのか。トップリーダーとしての見識・器量が厳しく問われることは間違いなさそうだ。

（泉 宏 ： 政治ジャーナリスト）