コロッケ、術後の膝は快調「心配なくふざけられます」 2月に人工関節の手術で3月には緊急入院も
ものまねタレントのコロッケが18日、都内で行われた舞台『大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）』の製作発表会見に参加した。
【集合ショット】鮮やかな衣装で登場した久本雅美＆檀れいら出演者たち
コロッケは今年3月に緊急入院。公式サイトでは「『コロッケ』は変形性膝関節症のため、2月に人工関節の手術を行い、その後治療、リハビリを続けてまいりました。しかし膝以外にも治療の必要な部分が見つかり、3月28日緊急入院をいたしました。今後1ヶ月の入院、加療が必要との診断」を受けたと報告されていた。
この日、膝の状態について問われると「おかげさまで順調によくなってきております。舞台でも、心配なく、ふざけられますので」と笑顔で語った。その後も志村けんのものまねで「あたしゃ、大丈夫ですよ。ちゃんとやりますので期待していてください」とし、マツケンサンバIIを踊ることについては美川憲一のものまねで「大丈夫よ」と返していた。
この日は、松平健、檀れい、久本雅美も参加した。
松平、コロッケ、久本、檀といったエンターテイメント界を代表する4座長と、細川徹氏の再タッグが実現。笑いあり、涙あり、サンバあり、何でもありな、ありとあらゆるエンターテイメントを詰め込み大好評となった『大逆転！大江戸桜誉賑（おおえどかーにばる）』（2023年3月）に続く、「大逆転！」シリーズ第2弾となる。今回は、戦国時代を舞台に松平演じる織田信長と檀演じる妻のお濃、コロッケ演じる豊臣秀吉と久本演じる妻のねね、戦国時代を象徴する2人の武将と妻たち、そして個性豊かな登場人物によるエンターテイメントとなる。
東京公演は、9月20日から10月19日まで明治座で、大阪公演は、11月8日から24日まで新歌舞伎座で上演される。
