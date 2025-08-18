『チェンソーマン』テレビアニメ全12話、ABEMAで全話無料一挙放送
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）に向け、テレビアニメ『チェンソーマン』が、18日、19日にABEMAで全話無料一挙放送される。
【場面カット】すべてのはじまり…見つめ合うデンジとポチタ
本作は、『少年ジャンプ+』（集英社）にて連載中の藤本タツキ氏によるダークヒーロー漫画が原作。悪魔が蔓延る世界を舞台に、チェンソーの悪魔・ポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ“チェンソーマン”として蘇った少年・デンジの物語が描かれる。原作漫画は累計発行部数3000万部を突破。テレビアニメは『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』などのヒット作を手がけたMAPPAが制作を担当し、悪魔の力を駆使した緊張感のあるバトルシーンや予測不可能なストーリー展開がたちまち話題に。9月19日には、テレビアニメの続編となる劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の公開を控えている。
今回は、18日午後8時〜翌午前2時、19日午前2時〜午前8時、19日午前11時〜午後5時より、それぞれテレビアニメ全12話を無料一挙放送。なお、放送後1週間は全話無料で楽しめる。
