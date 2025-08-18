Ýæ»ÖÔ¥¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüÈæÃ«Ìî²»¥ï¥ó¥Þ¥óGIG´°¿ë¡£¿·¶Ê¡Ö±ø¤ì¤Ê¤¥¯¥½ÌîÏº¤É¤â¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Ýæ»ÖÔ¥¤¬¥ï¥ó¥Þ¥óGIG¡ãÝæ»ÖÔ¥¸½¾Ý2025 ²Æ¤Î¿Ø ÆüÈæÃ«¶¸Íð ¡È²¶¤é¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÇ®¤¤²Æ¡É¡ä¤ò8·î17Æü¤Ë³«ºÅ¡£GIG¾å¤Ç¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±ø¤ì¤Ê¤¥¯¥½ÌîÏº¤É¤â¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¡¢É½Âê¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Íè·î¥¯¥í¡¼¥º¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎGIG¤Ç¤Ï¡¢°ì¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÌëÌÀ¤±¡×¤«¤é23Ç¯Á°¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢µÒÀÊ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç®µ¤¤È°½¾®Ï© æÆ¤ÎMC¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿µë¿å¥¿¥¤¥à¡¢¤½¤·¤ÆÆüË×¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¡ÖÍîÍÛ¡×¤Ê¤É¿´Áþ¤¤±é½Ð¤ò´Þ¤á¤¿Á´20¶Ê¤¬Ç®¤¯²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±ø¤ì¤Ê¤¥¯¥½ÌîÏº¤É¤â¡×¤Ï10·î22Æü(¿å)¤ËÁ´5·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¡£CD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë5Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢É½Âê¶Ê¤ÏDMM TV¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä¡Ù¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡¥ï¥ó¥Þ¥óGIG¡ãÝæ»ÖÔ¥¸½¾Ý2025 ²Æ¤Î¿Ø ÆüÈæÃ«¶¸Íð ¡È²¶¤é¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÇ®¤¤²Æ¡É¡ä
1. ÌëÌÀ¤±
2. The ¥¢¥¤¥·¥Æ¥ë
3. NEVER LAND
4. Å´¤Î¥Ï¡¼¥È
5. Ë¼Áíº²
6. Baby Baby Baby
7. Boys Bravo!
8. ¥¹¥¦¥£¥ó¥®¥ó¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó
9. Ë¨¤¨Ë¨¤¨ROCK¡ÇN¡ÇROLL
10. Îø¿Í
11. No Rain, No Rainbow
12. You & Me Song
13. ÍîÍÛ
14. YASSI MOSSAI
15. Axel Call
16. ±ø¤ì¤Ê¤¥¯¥½ÌîÏº¤É¤â
17. ¥´¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦¥æ¡¼¡ª
18. °¦ Íå Éð Í¦
19. One Night Carnival
EN . ¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á
¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±ø¤ì¤Ê¤¥¯¥½ÌîÏº¤É¤â¡×
2025Ç¯10·î22Æü(¿å)È¯Çä
¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ¡§CD¥·¥ó¥°¥ë5·ÁÂÖ
¡ CD
¢ CD¡ÜDVD¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¼ýÏ¿¡Ë
£ CD¡ÜDVD2ËçÁÈ
¤ CD¡ÜBlu-ray1Ëç
¥ ¡¡Á¤¤¹¤Ù¤Æ¼ýÏ¿¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ÉÕ¤LIVE²ñ¾ìÀìÇä¾¦ÉÊ
¡ö£¤¤Ë¤ÏÝæ»ÖÔ¥-Season3- Á´Ô¢¥Û¡¼¥ëGIG¥Ä¥¢¡¼¡Ø¿ä¤·¤Î»ÒÊ¬ ¡ÁÅ¾À¸¤·¤¿¤éÝæ»ÖÔ¥¤À¤Ã¤¿·ï¡Á¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é¡¦2024Ç¯9·î19Æü »ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://kishidan2025.lnk.to/kegarenakikusoyaroudomo
¡ã¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼presents Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á powered by Epson¡ä
11·î15Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë
11·î16Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë
open9:00 / start10:30 / 20:30½ª±éÍ½Äê
¢§½Ð±é¼Ô ¢¨¸Þ½½²»½ç / ·É¾ÎÎ¬
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È (¢¨¸Þ½½²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬)
¡Ú11/15(ÅÚ)¡Û
ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢OKAMOTO¡ÇS¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢À»µ²ËâII¡¢7ORDER¡¢10-FEET¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·(OPENING CEREMONY ACT)¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢Ìø²ÈËÓ¡õTHE RATBONES (WELCOME ACT)¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢and more¡Ä
¡Ú11/16(Æü)¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢½©»³Îµ¼¡(¥í¥Ð¡¼¥È / OPENING CEREMONY ACT)¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢·¯ÅçÂç¶õ ¹çÁÕ·ÁÂÖ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸ (WELCOME ACT)¡¢Dragon Ash¡¢BUCK¡çTICK¡¢RIP SLYME¡¢¥ì¥¥·¡¢and more¡Ä
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1ÆüÆþ¾ì·ô 15,000±ß / 2ÆüÄÌ¤·Æþ¾ì·ô 27,000±ß
ÀÄ½Õ18Æþ¾ì·ô 10,000±ß
¢¨ÀÄ½Õ18Æþ¾ì·ôÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸µÚ¤Ó2026Ç¯4·î1ÆüÃÊ³¬¤Ç18ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ/Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÌµÎÁ(ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ë¡Ë
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§10/4(ÅÚ)10:00¡Á
¡ÚÝæ»ÖÔ¥ËüÇîHP2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ(ÀèÃå)¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§7/16(¿å)18:00¡Á8/24(Æü)23:59
https://eplus.jp/kishidanbanpaku25/
¢¨¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¼õÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¼õÉÕ²èÌÌ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡§¥ª¥Õ¥£¥¹ÃËÆ®¸Æ½Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
´ë²è¡§¥ª¥Õ¥£¥¹ÃËÆ®¸Æ½Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
À©ºî¡§Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ / THE FOREST
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò / ¥¨¥×¥½¥óÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡ÊÌä¡ËHOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
