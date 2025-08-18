総医研ＨＤが後場急伸、未定としていた２６年６月期業績は営業黒字転換見込む 総医研ＨＤが後場急伸、未定としていた２６年６月期業績は営業黒字転換見込む

総医研ホールディングス<2385.T>が後場急伸している。午前１１時３０分ごろに、従来未定としていた２６年６月期連結業績予想について、売上高が４０億円（前期比１７．５％減）、営業利益５０００万円（前期１億３７００万円の赤字）、最終利益３０００万円（同２億１０００万円の赤字）とし、黒字転換を見込むことが好感されている。



同社では２６年６月期を構造改革継続の期と位置づけ、医療ＤＸを中心としたヘルスケア事業領域への集中に加えて、既存の健康補助食品事業をセルフメディケーション支援通販事業として強化することに集中するとともに、事業ポートフォリオの再構築を実施する方針としているが、この構造改革の推進に伴う子会社ビービーラボラトリーズの事業活動終了や希望退職制度実施に関する影響を反映した。



同時に子会社の日本予防医薬が、総医研ＨＤの資本・業務提携先である中国の杭州高浪控股（ゴロング社）のグループ会社であるＧｌｏｂａｌ Ｂｅａｕｔｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（東京都荒川区、以下ＧＢＴ社）と、中国を中心としたアジア市場に向けた健康補助食品の製造及び購買に関する製造等委託購買基本契約を締結したと発表した。中国を中心としたアジア圏において、ＥＣ販売などのノウハウ及び販路を保有するゴロング社と共同でアジア市場のニーズに即した新たな健康補助食品の開発を行うとともに、ＧＢＴ社とは当該開発商品の購買を約する契約を締結し、２６年６月期中に販売を開始する。



出所：MINKABU PRESS