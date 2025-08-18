坂上忍、左肩の脱臼骨折を告白「マネージャーも知らない」生放送での報告にスタジオ衝撃
【モデルプレス＝2025/08/18】俳優の坂上忍が18日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に生出演。番組中盤で、左肩を脱臼骨折していることを打ち明け、スタジオを驚かせた。
【写真】坂上忍、骨折告白2週間前の元気なジャンプ姿
この日、お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が夏休みのため、同番組を欠席。坂上が代打としてMCを務めた。
番組では、「芸能界あの時ギリギリだった怒られ話」というテーマのもとトークを展開。坂上は「今すごくギリギリなんですよ」と前置きし、「うちのマネージャーも知らないんですけど、3日前にロケで現場に行って駐車場まで歩く時に車のストッパーがあるじゃないですか。あれに気づかなくてつまずいてコケたんです」と打ち明け、「左肩いま脱臼骨折しているんです、今正直俺帰りたいんです。剥離だから動くんだけどあげたりひねったり出来ない」と左肩を脱臼骨折していることを語った。
脱臼している素振りを一切見せず、代役の進行を務めていた坂上。突然の告白にスタジオからは驚きの声が上がり、坂上は「冷や汗が止まらなくて…俺なんで今『ぽかぽか』でこんなに頑張っているのか意味わかんない（笑）」と心境を語っていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
◆坂上忍、骨折隠して生放送出演していた
