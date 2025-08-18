セクシー女優・葵つかさ、引退前にメッセージ 所属事務所は「史上一番好きな写真」公開
【モデルプレス＝2025/08/18】セクシー女優の葵つかさが、8月17日をもって引退。同日Instagramにて最後のメッセージを届けた。
【写真】葵つかさ所属事務所が公開した「一番好きな写真」
7月に引退を表明していた葵は、最後の活動日となった今回の投稿で、「本日をもって、15年間の活動を終えました。18歳の頃から、娘のように育ててくださった社長 本当にありがとうございました。支えてくださった皆さま、応援してくださった皆さま、これまで出会ってくださった全ての方々に心から感謝いたします」と感謝のメッセージ。同アカウントは18日中に削除するといい「どうか、これから先の私の人生も、温かく見守っていただけたら幸いです」と伝えている。
なお、所属事務所・エイトマンの公式X（旧Twitter）では「【葵つかさ】史上一番好きな写真を貼っておきます」と添え、ビキニ姿でプールに浮かぶ幻想的なショットが公開されている。
葵は1990年8月14日生まれ。2015年9月から2018年7月まで恵比寿★マスカッツのメンバーとして活躍していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆葵つかさ、引退でメッセージ
