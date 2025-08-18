カネボウ化粧品の人気ブランド「KATE」が展開する落ちにくい口紅「リップモンスター」シリーズ。

「リップモンスター」シリーズから、KATE×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン共創アトラクションに登場する4人の魔女をイメージした限定色が登場します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』」イメージ「リップモンスター」

発売日：2025年8月23日（土）※数量限定

※2025年8月19日（火）より順次店頭・WEB展開スタート

グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」が展開する、落ちにくい口紅「リップモンスターシリーズ」より、深みレッド系カラーの限定色を発売。

「リップモンスター」より高発色×中彩度カラー2色、「リップモンスター ツヤバース」よりとろけるツヤ×クリア濃密カラー2色がそれぞれ登場します。

今回の限定色は、KATEとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが共創したアトラクション『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』に登場する、“感情を司る4人の魔女”をイメージして開発。

このアトラクションは、2025年9月5日から11月3日の期間限定で開催される、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」内で展開されます。

ケイト リップモンスター

カラーバリエーション：高発色×中彩度カラー

種類：全2色

つけたての色がそのまま続く、高発色、保湿に優れた「リップモンスター」

「戦慄の喜笑」と「狂気の怒号を」イメージしたカラーです。

ケイト リップモンスター ツヤバース

カラーバリエーション：とろけるツヤ×クリア濃密カラー

種類：全2色

ひと塗りでとろけるツヤがあふれ出す、ヒアルロン酸配合の「リップモンスター ツヤバース」

「哀愁の亡霊」と「悪魔の快楽」イメージした、深みレッド系カラーがセレクトされています。

KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』アトラクションについて

開催期間：2025年9月5日（金）〜11月3日（月）

開催時間：9:00〜パーククローズ ※開始時間は、日ごとに変更する可能性があります

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内「ステージ18」

アトラクション形式 ：ウォークスルー型

「人の感情や個性をもっと自由に解き放ちたい」という共通の想いから、KATEとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが共鳴し、誕生したアトラクション『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがオフィシャル・イベント・パートナーとアトラクションを共創することは、パーク史上初の試みとなります。

アトラクションでは、鏡だらけの館で感情を司る4人の魔女がゲストを待ち受け、喜怒哀楽それぞれの感情に関する試練を出題。

ゲストは、その試練に対してさまざまな表情を見せることで、自分の内に秘められた感情が明らかになり、その感情を解放する方法が記された“感情の秘薬”が授けられます。

喜怒哀楽の感情をさらけ出す体験を通して、自らの内面に秘められた感情を解放する、新感覚のアトラクションです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン共創アトラクションに登場する4人の魔女をイメージした「リップモンスター」シリーズの限定カラー。

KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』をイメージした「リップモンスター」4色は、2025年8月23日より数量限定で販売開始です☆

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-3012

KATEは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・イベント・パートナーです。

