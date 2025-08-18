茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で、約4万本のコキアが緑葉の見頃を迎えているという。見頃は9月下旬まで続く見込みだ。

みはらしの丘のコキアは現在50～70cmほどに成長し、鮮やかなライムグリーンに輝いているという。2025年は新たに「コキア見本園」を設置し、「ルージュ」に加えて「オータムビューティー」「滝野ファイヤーエッグ」「コキア"ホワイト"」の計4品種を展示している。

コキアは季節とともに色合いを変える。現在の爽やかなライムグリーンから、9月にかけてくすみグリーンに変化し、10月には緑と赤のグラデーション、紅葉、赤と茶のグラデーションへと変化する。

2024年8月26日の様子

2024年10月11日の様子

9月12日（金）～9月23日（火）の12日間、10回目となる「コキアライトアップ」を開催する。「光の軌跡」をテーマに、光と音の演出で夜の丘を彩る。

コキアライトアップ

会場

国営ひたち海浜公園

入園料

入園無料日

コキアライトアップ

会期

大人：450円 65歳以上：210円※10月の一部日程では季節料金が加算（350円）9月27日（土） 9月28日（日）

2025年9月12日（金）～9月23日（火・祝）



点灯時間

17時30分～21時15分



料金

大人：1,000円 小中学生：500円※入園料（大人：450円、65歳以上：210円）も別途必要