緑のコキア4万本が見頃に 国営ひたち海浜公園で9月下旬まで 9月12日からはライトアップイベントも
茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で、約4万本のコキアが緑葉の見頃を迎えているという。見頃は9月下旬まで続く見込みだ。
みはらしの丘のコキアは現在50～70cmほどに成長し、鮮やかなライムグリーンに輝いているという。2025年は新たに「コキア見本園」を設置し、「ルージュ」に加えて「オータムビューティー」「滝野ファイヤーエッグ」「コキア"ホワイト"」の計4品種を展示している。
コキアは季節とともに色合いを変える。現在の爽やかなライムグリーンから、9月にかけてくすみグリーンに変化し、10月には緑と赤のグラデーション、紅葉、赤と茶のグラデーションへと変化する。
2024年8月26日の様子
2024年10月11日の様子
9月12日（金）～9月23日（火）の12日間、10回目となる「コキアライトアップ」を開催する。「光の軌跡」をテーマに、光と音の演出で夜の丘を彩る。
コキアライトアップ
会場
国営ひたち海浜公園
入園料大人：450円 65歳以上：210円
※10月の一部日程では季節料金が加算（350円）
入園無料日9月27日（土） 9月28日（日）
コキアライトアップ
会期
2025年9月12日（金）～9月23日（火・祝）
点灯時間
17時30分～21時15分
料金大人：1,000円 小中学生：500円
※入園料（大人：450円、65歳以上：210円）も別途必要