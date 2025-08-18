常田大希、ボッテガ・ヴェネタ 日本オリジナルキャンペーンに楽曲提供「ボッテガとタモリさんに捧げる曲を作りました」
常田大希（King Gnu、MILLENNIUM PARADE）が、ボッテガ・ヴェネタ 日本オリジナルキャンペーン『When your own initials are enough』のために「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」を書き下ろし、8月18日より配信がスタートした。
■キャンペーンビジュアルには常田大希とタモリが起用
イタリアを代表するラグジュアリーブランドのボッテガ・ヴェネタは、一人ひとりの個性を称える日本オリジナルキャンペーン『When your own initials are enough』を8月18日に発表。常田大希と、日本のエンターテインメント界を代表する、長年多くの人々に愛されてきたタモリが起用され、川上智之が撮影したキャンペーンビジュアルが公開となった。
■常田大希 コメント
ボッテガとタモリさんに捧げる曲を作りました。“ボッテガ・ヴェネタ”という言葉の響きを用いたトライバルソングとなっております。超刺激的な出来栄えなので是非御一聴ください。
■「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」ジャケット写真
「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」のレコーディングには、宮川純（P＆Syn）、佐瀬悠輔（Tp）、新井和輝（Contrabass）、石若駿（Dr）と常田の盟友たちが参加。ファンは要チェックだ。
■常田大希キャンペーンビジュアル（ソロ）
■常田大希 アーティスト写真
■リリース情報
2025.08.18 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」
常田大希 OFFICIAL SNS
X
https://x.com/daikitsuneta
Instagram
https://www.instagram.com/daikitsuneta/
King Gnu OFFICIAL SITE
https://kinggnu.jp/
MILLENNIUM PARADE OFFICIAL SITE
https://millenniumparade.com/