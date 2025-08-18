BTS V¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Û¤Ã¤Ú¤ÎÍÄ¾¯´ü¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ì²Ä°¦¤µ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡õ¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤âÏÃÂê¤Ë
BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢BTS¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛBTS V¡¢ÍÄ¾¯´ü¡õ¡Èº£¡É¤Î»Ñ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¶»Ç®¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿V
¢£ÍÄ¾¯´ü¤â25Ç¯¸å¤Îº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì´ãº¹¤·¤ÎV¡õ¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¶»Ç®¥·¥ç¥Ã¥È
V¤Ï¡Ö25Ç¯¸å¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ20Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Á°È¾¤ÏV¤ÎÍÄ¤¤º¢¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£º£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÂç¤¤ÊÆ·¤Ç¸µµ¤¤Ë¥Ýー¥º¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿ËË¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤Î¼Ì¿¿¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢ËË¤Ë¥¥¹¤µ¤ì¤Æ¾È¤ì¤ë»Ñ¡Ê7ËçÌÜ¡Ë¡¢¥±ー¥¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤¬¤Ä¤¤¤¿»Ø¤Ç¥Ôー¥¹¤¹¤ë¾¯¤·¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÍÍ»Ò¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10ËçÌÜ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤V¤Î»Ñ¤È½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ôー¥¹¤ò¤¹¤ëV¤Î»Ñ¡£¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤«¤é¡¢8·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë³¤ÊÕ¤Ç7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Weverse¥é¥¤¥Ö¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¥¥¹¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡Ö25Ç¯¸å¡×¤Îº£¤ÎV¤ò±Ç¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
½é¤Î¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥Ä¥¢ー¤ò½ª¤¨¤¿JIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤â¹çÎ®¤·¡¢¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤àBTS¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎJ-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤È¤Î¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¡Ê13ËçÌÜ¡Ë¡¢¹õ¤Î¥Óー¥ËーË¹¤òÈï¤Ã¤¿JUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤È¥¸¥à¤Î¶À±Û¤·¤Ë¤¦¤Ê¤Å¤¹ç¤¦Æ°²è¡Ê14ËçÌÜ¡Ë¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê15ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤V¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£Â¾¤Ë¤âJ-HOPE¤ÈRM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡¢RM¤ÈJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì¤Î³¤ÊÕ¤Ç7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Weverse¥é¥¤¥Ö¤ò²£¤«¤éÂª¤¨¤¿1Ëç¡£¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÄJUNG KOOK¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¤®¤å¤Ã¤È½¸¤Þ¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀÎ¤â25Ç¯¸å¤Î¥Æ¥Æ¤â¤É¤Á¤é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì²Ä°¦¤µ¡×¡ÖWeverse¥é¥¤¥Ö¤Î¥·¥ç¥Ã¥È´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥Æ¥Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÈW¥é¤Ç¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¡Ö7¿Í°ì½ï¤Î»þ´Ö¤¬Âº¤¤¡×¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£BTS V¤¬¥É¥¸¥ãー¥º¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢V¤¬8·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÐ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥Æ¤Î»Ïµå¼°¤Ï¥¢¥Ä¤¤¡ª¡×¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£