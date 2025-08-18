■「ステージの映像載せたらダメかもなんで」と“SixTONESを観ているときの顔”でライブのすごさを表現

【写真＆動画】SixTONESサマソニのパフォーマンスに圧倒されたこがけんなど

おいでやすこがのこがけんが個人Xで、『SUMMER SONIC 2025』に出演したSixTONESを絶賛した。

SixTONESは、『SUMMER SONIC 2025』東京の8月16日のMARINE STAGEに、トップバッターとして出演した。

こがけんは「SixTONESやばすぎた…」「ステージの映像載せたらダメかもなんで、SixTONES観てる僕の顔で勘弁してください」と、大勢の観客を背に圧倒された表情を浮かべる自撮りを公開している。

「SixTONESファンとしてうれしいです」「表情から伝わってきます」という声が続々と到着。

なお、SixTONESの京本大我が主演を務めるミュージカル『Once』（9月に東京・日生劇場、10月に愛知・御園座、大阪・梅田芸術劇場 メインホール、福岡・博多座で上演）に、こがけんが出演することから「きょもとの共演が楽しみです」という声も届いている。