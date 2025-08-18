BLACK SAMURAI 2025を主催

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が主催するプロジェクト「BLACK SAMURAI 2025」が18日、愛知・名古屋のIGアリーナで始動した。本気で世界の舞台を目指す中高生のためのバスケットボールキャンプ「THE CAMP」の開催に先立ち、会見を実施。日本バスケ界の発展へ思いを語った。

八村が世界の舞台で培ってきた学びや視点、そしてマインドセットを日本のバスケ界と共有したいという思いから誕生した同プロジェクト。3日間にわたり、中高生153人を対象としたキャンプや、八村が日本バスケのために考えたスペシャルイベントなどが開催される。

開催に先立ち行われた会見では、日本バスケットボール協会の方針に批判的な意見を述べたことについて質問が飛んだ。八村は「正直言うと、僕が日本代表でやることにそんなに利益はない。僕が日本代表でバスケをやりたい、という思いだけ。ここ最近、代表や協会のやり方が違うんじゃないかと指摘しているだけ。ただ単にバスケで日本が強くなってほしいと思っているだけ」などと答えた。

今回のイベントでは、元レイカーズのアシスタントコーチで、レブロン・ジェームズを長く指導してきたことで知られるフィル・ハンディ氏も来日。八村とともに中高生の指導にあたる他、19日には指導者向けのコーチングセッションも行う予定だ。



