ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、袖口のプチフリルがうれしい「名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ラプンツェル／エルサ」名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ

© Disney

価格：各1,790円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

仕様：前にプリント、左胸にフェルトワッペン

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

袖口のプチフリルがうれしい、プリンセス気分になれるTシャツ。

下部はギャザーたっぷりでドレスのようなシルエットに！

パッと目を惹くフロントのプリントがポイントです。

左胸には針で生地を傷めにくい名札付けスペースも付いています。

デザインは「ラプンツェル」と「エルサ」の2種類がラインナップ。

『塔の上のラプンツェル』 ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのTシャツ。

淡いピンクが基調でフェミニンな雰囲気☆

フロントにはお花に囲まれている「ラプンツェル」とお友だち「パスカル」の姿もプリントされています。

© Disney

「ラプンツェル」デザインのワッペンはかわいらしいリボンモチーフです。

『アナと雪の女王』 エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのTシャツ。

エメラルドグリーンが涼やかでとっても爽やかです。

フロントには大人っぽい表情をした「エルサ」の姿も！

© Disney

「エルサ」デザインのワッペンは、ひし形に。

雪の結晶のようにも見えておしゃれなアクセントになっています。

© Disney

それぞれ後ろはシンプルな無地デザイン。

かぶるだけなので、お着替えが簡単にできます。

© Disney

内側には通園、通学時に便利なお名前スペースも！

油性ペンで直接名前を書き込むことができます。

© Disney

生地には肌ざわりのやさしいTシャツ素材が使用されています。

レギンスにショートパンツ、どのようなボトムスとも相性抜群なファッションアイテム。

袖口のプチフリルがうれしい、ディズニーデザイン「名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

