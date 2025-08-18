袖口がかわいいラプンツェル・エルサ柄！ベルメゾン ディズニー「名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、袖口のプチフリルがうれしい「名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ラプンツェル／エルサ」名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ
© Disney
価格：各1,790円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
仕様：前にプリント、左胸にフェルトワッペン
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
袖口のプチフリルがうれしい、プリンセス気分になれるTシャツ。
下部はギャザーたっぷりでドレスのようなシルエットに！
パッと目を惹くフロントのプリントがポイントです。
左胸には針で生地を傷めにくい名札付けスペースも付いています。
デザインは「ラプンツェル」と「エルサ」の2種類がラインナップ。
『塔の上のラプンツェル』 ラプンツェル
© Disney
『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのTシャツ。
淡いピンクが基調でフェミニンな雰囲気☆
フロントにはお花に囲まれている「ラプンツェル」とお友だち「パスカル」の姿もプリントされています。
© Disney
「ラプンツェル」デザインのワッペンはかわいらしいリボンモチーフです。
『アナと雪の女王』 エルサ
© Disney
『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのTシャツ。
エメラルドグリーンが涼やかでとっても爽やかです。
フロントには大人っぽい表情をした「エルサ」の姿も！
© Disney
「エルサ」デザインのワッペンは、ひし形に。
雪の結晶のようにも見えておしゃれなアクセントになっています。
© Disney
それぞれ後ろはシンプルな無地デザイン。
かぶるだけなので、お着替えが簡単にできます。
© Disney
内側には通園、通学時に便利なお名前スペースも！
油性ペンで直接名前を書き込むことができます。
© Disney
生地には肌ざわりのやさしいTシャツ素材が使用されています。
レギンスにショートパンツ、どのようなボトムスとも相性抜群なファッションアイテム。
袖口のプチフリルがうれしい、ディズニーデザイン「名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 袖口がかわいいラプンツェル・エルサ柄！ベルメゾン ディズニー「名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ」 appeared first on Dtimes.