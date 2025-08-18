俳優の藤木直人（53）が17日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・30）にゲスト出演。子供との関係性を明かした。

18歳の長男、15歳の長女、9歳の次女の父である藤木。占い師の星ひとみ氏は「パパとしては最強です」と太鼓判を押し、「真ん中の子がこの後、愛とか奉仕とか思いやりっていうのがめちゃくちゃ高くなってくる」と鑑定結果を伝えた。

これに藤木は「めちゃくちゃ優しくて、俺が酔っ払うとリビングで寝ちゃうんですけど、もうベッドいった方がいいよって言ったり。起きないとブランケットかけてくれたりする」と長女との普段の様子を告白。

星氏は「ただパパに対して変に気を使っているところあるから。もうちょっとパパからよしよしって感じを出して欲しい。この子の男運がかかってるから。今のままいったら男運が超ヤバいですからね。変な男がこの後3人出てくる。ここでパパの愛とか、パパが誘ったり最近どう？ってかまって欲しい」と指摘した。

藤木は「うーん。かまってないわけじゃないんだけど。だって俺行ける時は学校にお迎え毎回行くから」と父の顔を明かしつつ、「でも年頃になってきたから難しいよ」と吐露。星氏は「そこの気遣いはいらない。一番は藤木さんが楽しいねって笑って」と話していた。