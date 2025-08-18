¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¤â±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼Î©¤¿¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¡×NPBÉüµ¢¤ÎÆ£Ï²¹¶Î¬¤Ëµå³¦OB¤Î¸«²ò¡¡º¸ÂÇ¼ÔÊÂ¤Ù¤¿°æ¾åÃæÆü¤ËüþÍý²òüþ¤â¡Ö³Ú¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Æ£Ï²¤ÏÆüËÜµå³¦Éüµ¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò5²ó1¼ºÅÀ¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¹äÏÓ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î17Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ï5²ó5°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶1»Íµå¤Ç1¼ºÅÀ¡£¾¡¤ÁÀ±¤³¤½¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÃæÆüÂÇÀþ¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢150¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¡¢¶ÛÄ¥¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÃæÆüÂÇÀþ¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢150¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¡¢¶ÛÄ¥¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÈ´¤±µå¤¬ÀïÁ°¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃæÆü¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤¿¤³¤È¤ÇÃæÆü¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹¥Ä´¤Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¤ÈÃæ¼´¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤é¤ì¤º¡¢4¡Ý5¤È·ë²Ì¤È¤·¤ÆÄË¤¤À±¤òÍî¤È¤·¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÎ¾µåÃÄ¤Î¹¶ËÉ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£½µËö¤Î3Ï¢Àï¤Î³ÆµåÃÄ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¹âÌÚ»á¤ÏÆ£Ï²ÅÐÈÄ»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤â±¦ÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶ÃØ³¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÈ´¤±µå¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæÆüÂ¦¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£Æ£Ï²¤Ï1·³ÅÐÈÄÁ°¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Îµð¿ÍÀï¤Ç7»Í»àµå¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ë2»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ£Ï²¤¬ÃæÆüÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¹âÌÚ»á¤â¡Öº¸¤À¤ÈÅê¤²¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÈ´¤±µå¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Ï³Ú¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È·ë²ÌÅª¤Ë½õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é1¤Ä¤Î»Íµå¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹¶Î¬Ë¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤À¤«¤éÉÝ¤¯¤Æ¤â¡¢±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼Î©¤¿¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê40»î¹ç¤òÀÚ¤ê¡¢CSÁè¤¤¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ±¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤Î²ø²æ¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤«¤ÏÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤È¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤â°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¸å¤ÎÆ£Ï²ÂÐºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öº¸¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¡×¡Ö±¦¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥°¥¶¥°¡ÊÂÇÀþ¡Ë¤À¤È¡×Åê¤²¤ëÆ£Ï²¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¹¶Î¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤ë¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÇÔÀï¤Ç3°ÌDeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï5¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎCS¿Ê½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹äÏÓÂÐºö¤ò²þ¤á¤ÆÎý¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
