女優のケイト・ブランシェットは、英語版「イカゲーム」が制作される場合、出演に「大歓迎」だと語っている。韓国発の人気ドラマ「イカゲーム」シーズン3では、アメリカ人リクルーター役としてサプライズ出演を果たし、続投にも意欲的な姿勢を見せている。



【写真】ケイト・ブランシェットがサプライズ出演した「イカゲーム3」

米「バラエティ」誌の取材で、英語版の続編やスピンオフへの興味を尋ねられたケイトは、「何でも大歓迎よ。そして、あんなに美しく、魔法のように創造された世界なら、間違いなくね。あの作品が何らかの形で影響を与えていない場所は、地球上に一つもないと思う」と前向きに語った。



ケイトがブラッド・ピットと共演した映画「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」（2009年）の監督、デヴィッド・フィンチャーが英語版「イカゲーム」を企画しているとの噂もあるが、ケイト自身は「何も聞いていない」としている。



ケイトはまた、韓国版「イカゲーム」への出演オファーが「唐突に」届いたことを明かし、極秘裏に進められたため衣装合わせもなく、自前のスーツを持参するよう指示されたと語った。「ストーリーボードはいくつかもらったわ。すぐにゲームを覚えなければならなかったの。練習に練習を重ねたわよ。最も謎めいた仕事の一つだったわね」と振り返っている。



2020年にはドラマ「ミセス・アメリカ～時代に挑んだ女たち～」で女優、そしてプロデューサーとしてエミー賞に2部門ノミネートされたケイト。今後もテレビドラマへの出演を「とても楽しみにしている」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）