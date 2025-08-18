【異例の盆休み】豪雨・猛暑・水不足に翻弄される人…熊本・エアコン故障相次ぐワケ、新潟・節水迫られる墓参りや美容室、岐阜・徹夜おどりにも熱中症対策

お盆休みも最終日を迎えた17日。広い範囲で高気圧に覆われ、東京・青梅市で最高気温37.5度。愛知県・豊田市では37.7度を観測。

26都府県に熱中症警戒アラートが発表された。

思えば、最大9連休だったこのお盆休み…九州などを豪雨が直撃。反対に雨が降らず、水不足に陥った所も。

Mrサンデーが、各地を取材すると異例のお盆となっていた。

室外機水没しクーラー故障相次ぐ熊本

15日、豪雨の爪痕が残る熊本市へ。

お盆まっ只中だったが、アパートで1人暮らしの75歳の男性は…

熊本市・自宅アパートが床上浸水した人（75）：

本当はね。大阪側の方からも姉が来るはず。でも今年は（親戚が）来ないみたいで。雨が憎いです。

親戚の集まりが中止になったという。

お盆休み前半、相次いで線状降水帯が発生し、7つの市や町に大雨特別警報が出された熊本県。3300棟以上の住宅被害をもたらした記録的豪雨が過ぎ去ると…お盆休み後半は一転、厳しい猛暑に。

このダブルパンチの影響で…

取材班：

（午後）6時47分で（室温）33度、さすがにちょっと蒸し暑いですね。

熊本市・自宅アパートが床上浸水した人（75）：

蒸し暑いです。

取材班：

湿度も82％ありますよ。

浸水被害に遭った住宅では、水が引いた4日後でも、湿度82％と危険な蒸し暑さとなっていた。

その上、人々をさらに追い込む事態が…

熊本市・平野さん（75）：

クーラーつかないんですよ。これ（室外機）が浸かってしまったから。

平野さんの家は、室外機が水に浸かりエアコンが故障。その上…

熊本市・自宅アパートが床上浸水した人（75）：

扇風機はこの中にあるんですけどね。（押し入れのふすまを引く）うーん？開かないから。どうしようもない。

浸水の影響で、ふすまの枠がゆがみ、扇風機も出せずにいた。

危険な暑さの中、エアコンのないお盆…同じく熊本市で家の片づけに追われる女性は、壊れたエアコン3台の交換を業者に依頼しているというが…

熊本市・自宅が浸水被害にあった人（69）：

（業者は今月）26日にまず1台。その後、2台は来月1日に取り付けに伺いますって。なんか今いっぱいみたいなんですかね。

熊本市のエアコン業者を取材すると…

絆電気商会・郄木克憲代表：

あちい…

エアコンの止まった室温34℃の室内で、1時間の取り付け作業。今、その依頼は…

絆電気商会・郄木克憲代表：

多いですね。もうやっぱり1日何件もかかってきます。

さらに、八代市の業者も…

株式会社IKKI・原田聡史社長：

忙しいです。

取材班：

水害の関連だと（依頼は）何件くらい入ってる？

株式会社IKKI・原田聡史社長：

今日は6、7件ぐらいですかね。

エアコン修理依頼者：

（故障した室外機は）これですね。

豪雨の後、殺到しているエアコンの点検・交換依頼。

さらに、お盆の時期だからこそ交換が難しい理由があるという。

株式会社IKKI・原田聡史社長：

一応空調業界で、お盆まで繁忙期があって。7月とかぐらいであれば在庫がいっぱいあったんですけど。（在庫が）もうほぼほぼなくなってきている状態の中、ピンポイントで（豪雨が）きてしまったので。もう本当、最悪な状態ですよね。

エアコンが売れる時期を過ぎたばかりで、交換しようにも在庫が足りないという。

水不足で墓参りや美容室も節水迫られる新潟

あるべきものが足りない、異例のお盆は新潟県上越市でも。

墓参りに訪れた家族。その手元には…通常、持つはずの手桶がない。

上越市・墓参りの男性：

ここ節水地域になってますので。なるべく水を使わないように。今までにはない初めての。今年だけやね。

上越市では、8月7日まで約40日間、ほぼ雨が降らず、お盆も一部が節水対象区域に。

取材班：

お盆休み後半戦ですが、給水スポットには住民の方が集まっています。

上越市・給水に来た4人家族の父親：

朝起きて水汲み。

取材班：

今年はどんな夏でしたか？

上越市・給水に来た4人家族の父親：

水汲みですね、全部水汲み。

お盆の帰省で、2歳の孫と過ごす祖父母は水遊びをさせてあげたくても…

上越市・孫が帰省中の西巻浩一さん：

水がないっていうのが一番切ないね。

上越市・西巻さんの妻：

ビニールプール作って（孫を）水遊びさせればいいねって言ってたけど。我慢我慢だね

2歳の孫：

がまんがまんだね。

“がまん”のお盆。その中で…

上越市・西巻さんの妻：

まな板、普通に使ってると水を結構洗うのに使うから。ラップで巻いて汚れないようにして、まな板シートを使って。

水不足を乗り切る、生活の知恵が。

食事の皿にはラップを敷き、ご飯は茶碗を使わず、ラップでおにぎりに。これで洗い物を減らす。

米のとぎ汁もバケツにためて、家庭菜園の水やりに有効活用。

一方、水が欠かせない美容室でも…

京美容室・関原英里子社長：

通常こういう水が出るんですね。（節水のため）シャワーバージョンにして弱くする。水圧が半分になる。ドライシャンプーもお客様に勧めています。

さらに、洗濯の必要がないように、カラーリングなどに使う手袋や、タオル類は使い捨てに変更。

サービスの質を下げないよう工夫しながら3割の節水に成功したという。その一方…

京美容室・関原英里子社長：

本当は（お盆は）お客さんが多いし帰省される方も多いと思うんですけど、やっぱり断水になるかもしれないからって。今年はお盆がちょっと暇かもしれない。

そんな中でもきのう、今年のお盆ならではのお客さんがいた。

26歳の杉田友佳さん。

就職先の神奈川県から帰省中だというが、美容室に来たワケは…？

上越市・杉田友佳さん：

成人式で帰ってきました。5年ぶりにやります

16日開催されたのは「25歳の成人式」。コロナ禍で成人式が中止となった世代のため、5年越しに実現した。

出席前のヘアメイク中、同じ美容室に杉田さんの同級生の姿も。

同級生・吉粼有稀さん（25）：

あ〜かわいい〜

京美容室・関原英里子社長：：

（ドレスが）おそろいみたい。

スタッフ：

かわいい

取材班：

一緒に買ったんですか？

上越市・杉田友佳さん（26）：

違います。

同級生・吉粼有稀さん（25）：

たまたま。

そして、気心知れた同級生たちが、16日の式当日、会場へ。参加者は県内外から367人に上った。

25歳成人式参加者：

（会うのは）中学3年生ぶりです

25歳成人式参加者：

10年ぶりぐらいです

25歳成人式参加者：

すごい楽しみにしてて、今やってもらってめちゃくちゃうれしいです、ありがたいです。

念願だった成人式。実は水不足で中止の可能性もあったというが…

上越市社会教育課・福山亮課長：

断水するかもしれないという状況の中で、幸い市民の方の節水の努力もあって。みんなで応援してくれたということもひとつあったのかなと。

徹夜踊りにも熱中症対策…猛暑の岐阜

水不足、豪雨、猛暑…極端な気象が各地を襲ったこのお盆休み。

それは400年以上の歴史を持つ伝統行事にも影響を与えた。

取材班：

多くの踊る人たちがまだまだいるのですが、ご覧ください、ただ今、午前2時すぎ。実はこれ朝まで踊り明かす郡上おどりの「徹夜おどり」なんです！

岐阜県郡上市でお盆の4日間、連日、夜通し続く郡上おどりの「徹夜おどり」。

例年、約16万人もの人が訪れるお盆の風物詩だが…古き良き町並みが残る郡上市は深い山々に囲まれた盆地にあり、夏は気温が上がりやすい環境。

今年の7月末、この地点で観測史上最高の39.8℃を記録

こうした厳しい暑さから、今年初めて「徹夜おどり」に導入されたのが、熱中症対策のエアコン付きの救護所。

郡上おどり運営委員会・三島宏治事務局長：

暑さ対策としてですね、新たに導入したのが、エアコン付きの救護所と赤ちゃんのスペースになっております。

厳しい暑さへの警戒が高まる中…午後8時から、翌朝5時ごろまで続く「徹夜おどり」がスタート。

道を埋め尽くし、盆踊りを舞う人たち。大人も子どもも下駄をはいて、音を鳴らすのがポイントだという。

その会場で、私たちが出会ったのは、大阪から来た大島さん家族。

大阪から来た大島さん：

去年、初めて来たんですよ。それでハマりまして。「来年もぜひ来たい」ということで今年も来ました

大島さんの娘：

（父は）帰ってからずっと（郡上おどりの）YouTube見まくって、夏過ぎて冬でもずっと…（笑）

徹夜おどりにハマったお父さん。今回、是が非でも手に入れたいものがあるという。

それが「免許皆伝」。

この会場で、踊りが上手いと認められたごく一部の参加者のみに、保存会から送られる免許状のこと。

浴衣姿で踊り始めた大島さんと娘さん。

すると…保存会の方に、審査を受けるチャンスが。

踊りを見てもらい、認められれば見事、免許皆伝となるが、果たして…？

保存会・成瀬さん：

（大島さんの娘に）うまいね、踊れるじゃない

大島さんの娘：

いけますか？

保存会の方が目を付けたのは、お父さん、ではなく、娘さん！

お父さん、その後ろから懸命にアピールするも…

保存会・成瀬さん：

あなたはダメね。きちっと踊る！

大島さん父娘：

（苦笑）

結局…

保存会・成瀬さん：

（娘に）あなたにはあげます（父：拍手）

保存会・成瀬さん：

（父に）ちょっと無理ですね。ごめんなさい

免許皆伝を手にしたのは、娘さんだった。

大島さんの娘：

まさかの、欲しかった父ではなく私がもらってしまうという…

取材班：

お父さんはどうでした？

大阪から来た大島さん：

この曲、苦手なんですよ。

大島さんの娘：

おどりは特訓やな。

父と娘の“熱い”戦い。一方で、懸念された暑さは…？

初めて設置された涼しい「救護所」には、幼い兄弟を連れた母親が、おむつを替えるために利用していた。

徹夜おどりに参加した母親：

クーラーも効いてありがたいです。子どもたちが参っちゃうので、休憩できる場所があるとすごくありがたいです。

兄：

涼しいよ。

取材班：

涼しい？

弟：

（うなずく）

この日、「徹夜おどり」の間、手元の温度計で27℃を下回らなかったが、熱中症の報告もなく、無事、午前5時に終了。

「夏の暑さもお盆まで」と言われるが、今後、全国的に暑さは和らぐのか…いや、待ち受けているのは“猛烈残暑”！

気象庁が先週出した1カ月予報によると、少なくとも9月中旬ごろまでは猛烈な暑さが続く見通しだという。

（「Mr.サンデー」8月17日放送より）