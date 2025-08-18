二宮和也「ブラックペアン」共演者から称賛「台詞を間違えない」
【モデルプレス＝2025/08/18】嵐の二宮和也が17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「BAY STORM」（bayfm／毎週日曜よる10時）に出演。TBS系日曜劇場「ブラックペアン シーズン2」（2024）での共演者から称賛を受けたことについて感謝した。
同日の放送では、同作で共演していたフリーアナウンサーの田中みな実が二宮のことを称賛していたという情報がリスナーから届いた。田中は二宮について「台詞を間違えない。直前まで台本を見ているわけでもなく、前室でみんなとお喋りして、さーっと入って、医療用語をつるつるつるって全部言って。手先を動かしながらの台詞が変わっても『わかりました』とすぐ対応している」と撮影現場での様子を話していたという。二宮は「よくやった、田中みな実。よくやったぞ、という賛辞を送りたいです。ありがとうございます、本当に」と喜び、感謝した。（modelpress編集部）
