こっちのけんと「TGC KIDS フェス」初出演決定 はねまりチャンネルらも登場【TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025】
【モデルプレス＝2025/08/18】東京ガールズコレクション（以下、TGC）がプロデュースする「TGC KIDS フェス」の第2回目となる「TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025」が、10月12日に福岡県・西日本総合展示場新館にて開催。この度、追加ゲストが発表された。
【写真】こっちのけんと、話題の眉毛イメチェン後の写真
Z世代から圧倒的な支持を集めるアーティスト・こっちのけんとが「TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025」に出演決定。2024年5月リリースの楽曲「はいよろこんで」では、“ギリギリダンス”がTikTokを中心にZ世代の間でブレイク。SNS総再生数は200億回を突破し、第75回NHK紅白歌合戦に初出場という快挙も果たした注目のクリエイターが、TGC KIDS フェスに初登場する。
さらに、マルチに活躍するクリエイターグループ・フォーエイト48のメンバーとして活動し、若い女性を中心に絶大な支持を誇る人気メンバーあみか、小学生のみのちゃん・こたくん・パパくんが繰り広げるコミカルな寸劇やアニメが人気で、YouTube登録者数460万人超えを誇るこたみのチャンネルからMINO CHANG、SNSで発信する“クセ強め”な動画が「おもしろ可愛い！」と話題になり、現在ではSNS総フォロワー数は300万人を超える人気キッズクリエイター・望蘭、さらにYouTube登録者数は脅威の630万人を超え、YouTubeという大きなプラットフォームで発信しつつ、学業や習い事にも真剣に取り組んでいる姿が、同世代だけでなく親世代にも共感と支持を得ている人気姉妹インフルエンサー・はねまりチャンネルの出演も決定した。（modelpress編集部）
・開催日時：2025年10月12日（日）※2部制
1部 開場10：00／開演11：00 ／終演13：00（予定）
2部 開場14：30／開演15：30／終演17：30（予定）
・会場：西日本総合展示場新館
・GUEST：KOGYARU、こっちのけんと、しなこ、ジャスティスター、HIMAWARIちゃんねる、プリンセスアイドルプロジェクト ※50音順
・モデル：あみか（フォーエイト48）、はねまりチャンネル、MINO CHANG ex）こたみのチャンネル、望蘭 ※50音順
・MC：竹下☆ぱらだいす
・ステージ内容：ファッションショー、GUESTライブ、パートナーステージ 他
【Not Sponsored 記事】
