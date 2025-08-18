きゃりーぱみゅぱみゅ、子供を抱っこするショット公開「可愛いママ」「幸せそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが18日、自身のInstagramを更新。子供との母子2ショット写真を公開した。
【写真】きゃりーぱみゅぱみゅ、第1子を抱っこする姿
きゃりーぱみゅぱみゅは「Mom's first year ママは1年目」とコメントし、衣装姿で子供を抱いた母子2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛いママ」「1年生ママさん、頑張って」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
きゃりーは、2023年3月21日に俳優の葉山奨之と結婚したことを発表。2024年10月8日には自身のInstagramを通じ、第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
