映画『国宝』が、公開から73日間で興行収入105億円を突破したことを18日、配給元の東宝が発表。この快挙に、主演の吉沢亮さん（31）や横浜流星さん（28）、渡辺謙さん（65）が喜びを明かしました。

映画『国宝』（公開中）は、作家・吉田修一さんの小説「国宝」が原作で、任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげ、芝居だけに生きてきた喜久雄が、その命をかけてなお、見果てぬ夢を追い求めていく壮大な物語。吉沢さんが主人公の喜久雄を演じ、横浜さんが喜久雄の親友でありライバルとなる梨園の御曹司・大垣俊介役を演じています。

6月6日に公開されてから、日を追うごとに話題を呼んでいる今作。映画が公開されてから73日で、観客動員数が747万人、そして興行収入が105億円を突破する快挙を達成しました。

これは、邦画実写においての歴代興行収入ランキングで、第1位の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』（2003年公開、173.5億円）、第2位の『南極物語』（1983年公開、110.0億円）に次ぐ、第3位の成績だということです。

この快挙に、主演の吉沢さんはコメントで「たとえ少数でも見てくれた方の人生に寄り添うような、心から大切に思ってもらえるような映画にしたいと言う思いでこの作品に参加しました。こんなにも沢山の方に愛していただき、感謝しかございません。ご覧になった皆様から沢山の熱のこもったお言葉を頂戴し、この作品に参加して良かったと心から思わせて頂いている日々でございます。僕自身にとっても特別な映画になりました」と感謝を述べました。

また、横浜さんは「この上ない幸せを感じていますし、日本映画を発展させるための責任が更に強くなりました。また、この作品に携わらせていただくと決まった時に、日本の伝統芸能である"歌舞伎"に対して敬意を払って生きること、"歌舞伎"の魅力を届けたいと思っていました。映画を観た方々に、実際の"歌舞伎"も観てみたいと興味を持っていただけたら、少しは使命を果たせたのかなと思います」と思いを明かしました。

さらに、喜久雄を引き取り育てる歌舞伎役者・花井半二郎役を務めた渡辺さんは「公開から2ヶ月と少し、こんなに多くの方々に足を運んで頂き、驚きと共にとても嬉しく思っています。スタッフ、キャスト、監督、この映画に携わった全員の情熱と努力が報われました。撮影中は自分にとって芸道とは何か、舞台に立つ心構えとは、、 様々に問い直す時間でした。俳優として歴史に残る作品に参加出来てとても嬉しく思っております」と撮影期間を振り返り、喜びをコメントしました。