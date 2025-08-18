「どんどん色気が増してるような!?」すみれ、圧巻ボディライン際立つドレス姿！「NICEプロポーション」
俳優のすみれさんは8月17日、自身のInstagramを更新。タイトなドレスを着用した姿を披露し、その抜群のプロポーションが反響を呼んでいます。
【写真】すみれの美ボディラインが際立つドレス姿
イタリア・カプリ島で結婚式に参列すみれさんは、イタリア・カプリ島で撮影した7枚の写真を投稿。友人の結婚式に参列したようです。すみれさんは、ヌーディーカラーのドレスを着用。シルエットはタイトで、ボディラインが出ているため、スタイルの良さが際立っています。
ファンからは「NICEプロポーション」「どんどん色気が増してるような!?」「綺麗過ぎます」「とてもゴージャス」など、すみれさんの美貌を称賛する声が寄せられました。
誕生日会でもドレス姿を披露7月16日の投稿では、35歳の誕生日を迎えたことを報告したすみれさん。誕生日会には、モデルでタレントのローラさんや河北麻友子さんなど、豪華なメンバーが参加しています。その会ですみれさんは、シルバーのドレスを着用。こちらでも美しいボディラインが強調されています。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
