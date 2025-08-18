畑芽育が思う“演技が上手い俳優”は杉咲花「覇気というかオーラがとてつもなくて」
女優の畑芽育（23歳）が、8月17日に公開されたポッドキャスト番組「畑芽育＆齊藤なぎさ『オフはこんな感じ』【公式】」に出演。演技が上手い俳優として杉咲花を挙げ、「実際お会いしても、テレビで見てても、オーラがあって。めっちゃかっこいいんだよね。大好き」と語った。
齊藤なぎさが最近、映画「国宝」を見て、黒川想矢の演技に魅了されたという話から、演技が上手いと思う俳優の話題となる。
畑芽育は「みんなお上手ですよ」と前置きした上で、「いっぱいいらっしゃるけど、今、ポンって思い浮かんだのは杉咲花さんだな。一応事務所の先輩なんですけど、でもなんか事務所の先輩とかっていうのを全部とっ払っても、なんかすごい人だな」と話す。
畑によると映画「青くて痛くて脆い」を見た時に「杉咲さんの目からから出る、なんか覇気というかオーラみたいなのがもうなんかとてつもなくて。杉咲さんが出てる作品はなんか絶対見ようって思うの」と話し、連続ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」（2024年／関西テレビ・フジテレビ系）も全部見たとのこと。
畑は「なんかもうすごい魅力的で。小柄なんだよ？ 私たちと身長そんな変わらないの。153センチとかしかないんだけど、実際お会いしても、テレビで見てても、オーラがあって。めっちゃかっこいいんだよね。大好き」と語った。
