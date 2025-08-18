“声ガスガス”齊藤なぎさのハスキーな声に拍車、ドラマで「迫真ネキになっちゃった」
女優の齊藤なぎさ（22歳）が、8月17日に公開されたポッドキャスト番組「畑芽育＆齊藤なぎさ『オフはこんな感じ』【公式】」に出演。声がガスガスの状態となってハスキーな声に拍車がかかり、ドラマで「迫真ネキになっちゃったから」と語った。
番組冒頭で自己紹介をする時に、齊藤なぎさの声がいつにも増してかすれているため、畑芽育が「ごめんなさい。今ちょっと、何ですか？ なんかガスガスの方いらっしゃった？」と齊藤をイジる。
齊藤は7月に行ったファンクラブイベントが盛り上がりすぎて、そこから声が出なくなり、「2日前にようやく自分としての声を取り戻したんですけど」と説明。畑が「どうする？ 22歳の1年間ずっとその声だったら」と言うと、齊藤も「マジで終わりじゃん」と嘆いた。
齊藤によると2〜3日前にドラマの仕事があったが、いつものように声が出ないため「やばかったの、本当に『なんとかですよね！』」と力を入れないと声が出なかったと語る。
畑が「迫真の芝居になっちゃったね」と言うと、齊藤は「そう。迫真ネキになっちゃったから」とコメント。畑は「ハスキーさに拍車がかかっちゃったよね」と言って「もうあんた今日あんま喋んなくていいよ」と気遣ったが、齊藤は「喋らせて！今日も喋らせなさい」と語った。
