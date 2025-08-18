「すずめさん？」平井亜門のリアタイ実況に→庄司浩平「まあまあ気にせずにさ」 視聴者「空耳ですよ〜」「そのまま無かったことに」「ボーナス査定に響く予感」
俳優の平井亜門（29）が16日、自身のXを更新。自身も出演中のテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）第7話のリアタイ実況をする「ある投稿」に、視聴者から反響を呼んだ。
【写真】ドラマ『40までにしたい10のこと』第7話の場面カット12枚
平井は0：36頃、「すずめさん？」と投稿。これに対し共演する庄司浩平（25）が「まあまあ気にせずにさ」とリアクション。さらに風間俊介（42）が「余計な事、気にしなくて良いんですよ。笑」とコメントした。
視聴者からは「違う違う違うよーするめちゃう？って言ってましたよー」「宇宙人が両手で頭を挟んで記憶消せば問題ない」「気にしないでいいんでth」「空耳ですよ〜」「田中くんーーー！そのまま無かったことにしてくださいっ！」「笑www」「すずみませんか？って言ってました!!」「そうゆうとこだぞ田中氏！（ボーナス査定に響く予感」「きにしちゃだめーそこはぁ流してー」「50万人を敵にまわす覚悟はおありで…」「気のせいじゃないですかね？」「言ってないっスね」など、たくさんのコメントが寄せられている。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じる。平井は、雀の部下で慶司の同僚であり、思ったことをストレートに発言してしまう正直者の田中颯を演じている。
【写真】ドラマ『40までにしたい10のこと』第7話の場面カット12枚
平井は0：36頃、「すずめさん？」と投稿。これに対し共演する庄司浩平（25）が「まあまあ気にせずにさ」とリアクション。さらに風間俊介（42）が「余計な事、気にしなくて良いんですよ。笑」とコメントした。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じる。平井は、雀の部下で慶司の同僚であり、思ったことをストレートに発言してしまう正直者の田中颯を演じている。