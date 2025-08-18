レクサス スポーツ コンセプト｜Lexus Sport Concept

レクサスの次世代スポーツカーを体現したコンセプトモデル

レクサスは米カリフォルニア州の現地時間8月15日、「モントレー・カー・ウィーク2025」内のイベントで開催される200台限定のカーショー「ザ・クエイル モータースポーツギャザリング」にて、次世代スポーツモデル「レクサス スポーツコンセプト」を世界初公開した。

このモデルは先進的かつ革新的な漸進的なデザインと、伝統的なスポーツカーらしさを融合させた、レクサスの次世代を体現した一台。ワイド＆ローのスタンスをもつ2ドアのプロポーションは、高い動的性能とエモーショナルな魅力を備え、次世代スポーツカーのビジョンを示している。



今回の発表で、エクステリアは画像や動画でその姿が公開されたものの、インテリアや詳細なスペックは明らかにされていない。しかし、かつて市販化されたスーパーカー「LFA」の後継モデルとして、期待を寄せるファンも多いだろう。日本で2025年秋に開催予定の「ジャパンモビリティショー2025」でその姿を確認できるのか、続報が待たれる。

レクサスの2シータースポーツ「LFA」は、愛知県のトヨタ自動車元町工場で2012年12月14日までに500台を生産。1日1台のペースで丁寧に組み立てられていた。