Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの塚田僚一が１７日、競馬で１００万馬券を当てたことを報告した。

Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの公式Ｘで「勢いで予想したぜ！」という札幌記念の予想を展開。「３連単ボックス」で各１００円、合計２万１０００円分を購入したところ、払戻金が「１３０７６５０円」となっていた。

１７日に行われた札幌記念は、１０番人気のトップナイフが重賞初Ｖ。２着は２番人気のココナッツブラウン、３着には１３番人気のアラタという大波乱の展開となっていた。

塚田はこれを見事に的中。「うわぉーーーーー！！！！！！！！！１００万馬券！！！！！！！！！！どうすりゃいいんだー？？？？？？？！！！！」と大興奮投稿し、すぐさま橋本良亮から「今稽古中なんだけど差し入れ待ってまーす！！あと、マネジャーさんが財布欲しがってたよ！！笑」と投稿。競馬中継のＭＣを務めるＤＡＩＧＯもＸで「つかちゃん！！すごい！！おめでとう！！ＴＫＹ！とりあえず 今日は 喜んでおこう！！！！競馬の旅は続くからね！！マジすごすぎる！！」と祝福。これに「競馬は夢がある！！バンドやアイドルも一緒！！喜びを共有できるのも競馬の良いところですね」と感激だ。

その後も興奮は続いたようで、Ｘで「まじで何に使おうか考えて眠れない〜、、、」とつぶやいていた。