LUSH×ヒックとドラゴン♡冒険心くすぐる限定バス&ボディ7選

英国発ナチュラルコスメブランドLUSHから、『ヒックとドラゴン』の新作映画公開を祝う限定コレクションが登場します。バスボムやシャワージェル、ソープ、ボディスプレー、ヘア＆ヒゲ用アイテムまで、物語の世界観をそのままお風呂へ。全国78店舗と公式オンラインストアで2025年9月4日より発売、アプリでは9月2日先行スタート。お気に入りの香りと一緒に、バーク島の冒険を日常に取り入れてみませんか？

物語を香りと泡で再現♡バス＆シャワーアイテム

トゥース（バスボム）

価格：1,300円／個

スペアミントの爽快感とスイートな余韻が楽しめる、ナイト・フューリーをイメージした一品。

アスティズ アックス（バブルバー）

価格：2,200円／125g

ローズマリーとセージが香るリユーザブルタイプ。湯面に豪快に振り下ろせば、たっぷりの泡が広がります。

モンスター・ナイトメア（シャワージェル）

110g 価格：1,870円／270g 価格：3,730円／550g 価格：6,150円

シナモンとクローブが香る、火のように力強いマーブル模様のジェルでしっかり洗浄。

パックで簡単集中ケア♪乾燥さんの”薬用ナイトケアパック”が新発売

冒険の続きはお肌と髪に♡ソープ＆ヘアケア

トゥース テイル（ソープ）

価格：1,050円／65g

炭スクラブとミントでお肌を清潔に整える2色のしっぽ型ソープ。

ストイック（ヘア＆髭オイル）

価格：3,500円／30ml

クセ毛やヒゲを整え、スパイシーな香りでリーダーの風格をプラス。

ゴバーズ コーム

価格：2,000円／個

100％リサイクルプラスチック製。絡まりをほどき、朝の身だしなみを格上げ。

纏うだけで旅に出る♡ボディスプレー

ヒック（ボディスプレー）

価格：6,930円／200ml

マリン調とアンバーの調和が、海風のように爽やかで力強い香りを演出。ベルガモットのシトラス感が全体をまとめ、日常に冒険の息吹を吹き込みます。

まとめ♡お気に入りと冒険へ

LUSH×ヒックとドラゴンの限定コレクションは、香り・泡・テクスチャーすべてに物語の息吹を宿した特別な7アイテム。

お風呂時間を非日常の冒険へと変えるラインナップは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです♡

数量限定なので、お気に入りは早めにチェックして、あなただけのバーク島ストーリーを日常に迎え入れてみてください。