【8月19日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
8月19日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2025年8月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスどらもっち」(246円)
価格 : 246円
エネルギー : 268kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
今週は『焼きティラミス』等でおなじみの洋菓子ブランドシーキューブとのコラボ商品が多数登場しています。こちらはティラミスをどらもっちで楽しめる一品です。もちもち生地に包まれたマスカルポーネとコーヒークリームが口いっぱいに広がり、贅沢な味わいが堪能できます。
「Uchi Cafe×シーキューブ くちどけティラミスクレープ」(324円)
価格 : 324円
エネルギー : 344kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ほろ苦いコーヒーの風味とマスカルポーネチーズのコクが絶妙にマッチしたティラミス味のクレープが登場です。ふんわり生地とくちどけの良いクリームが魅力の商品になっています。
「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスコーヒーゼリー」(329円)
価格 : 329円
エネルギー : 193kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは340円とのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
カフェラテソースとティラミスクリームの下に、コーヒーゼリーとミルクゼリーの2種類を忍ばせたスイーツが登場。異なる大きさのゼリーが織りなす食感と、甘さと苦みの絶妙なハーモニーが楽しめます。
「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスクッキーシュー」(248円)
価格 : 248円
エネルギー : 345kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
最後にご紹介するシーキューブとのコラボスイーツは、クッキーシュー生地にコーヒーのほろ苦さを効かせた、ティラミスクリームを詰め込んだ一品です。ザクっとした食感とクリーミーな味わいを同時に楽しめる贅沢な商品になります。
「ふわもちパンケーキ コーヒー 2個入」(149円)
価格 : 149円
エネルギー : 391kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ふんわり&もっちり食感で仕上げたパンケーキに、コーヒーゼリーとコーヒー風味ホイップをサンドした商品が登場。ほろ苦さとやさしい甘みのバランスが絶妙で、おやつにも軽食にもぴったりです。
まとめ
8月19日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスどらもっち」や「Uchi Cafe×シーキューブ くちどけティラミスクレープ」、「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスコーヒーゼリー」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?
※画像は公式ホームページより引用
