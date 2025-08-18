◆ソフトバンク投手練習（18日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）が、前田悠伍の起用法について説明した。

前田悠は今季2試合に先発登板し、1勝1敗、防御率2・61。16日に出場選手登録され、16、17日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）はリリーフとしてブルペン待機していた。この日は先発陣の投手練習に参加した。

倉野コーチは「少なくとも今週は先発の枠に入れない。ファームで投げるよりは、1軍で第二先発みたいな形で先発に何か（アクシデントが）あった時に役割をこなせるだろうと。それもすごくいい経験になる。ただ、経験のために置いているわけではない。単純にチームのニーズにはまっているというところ。期間限定になります。ずっとこういう扱いをするということは全くない。少なくとも今週に関してはそういう役割をできる。それがチームのため、本人にためにもなるという判断です。今の時期、経験とかそういう時期じゃないので、単純に戦力として考えています」と説明した。