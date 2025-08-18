É×¤Ï¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢·»¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢»Ð¤â¡Äà²ÚÎï¤Ê¤ë·ÝÇ½°ì²Èá29ºÐ¼¡½÷¤Î¶á±Æ¤ËµÓ¸÷¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡×
¡ÖÈ±¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¡¢´î¤Ó¤âÂç¤¤¤¡×
¡¡à²ÚÎï¤Ê¤ë·ÝÇ½°ì²Èá¤Î¼¡½÷¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¡¢´î¤Ó¤âÂç¤¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç²Î¼ê¤ÎÆ£°æ²ÆÎø(29)¡£Çò¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈù¾Ð¤ß¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÆó¤ÎÏÓ¤ò¤¤é¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹¤¤È±¤Î²ÆÎø¤Ï¤è¤ê°ìÁØÂç¿ÍåºÎï¤Ê¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë½÷À¤Ç¤¹¡×¡Ö¤§¤§¤§¤§åºÎï¤¹¤®¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþÎïÌµÈæ¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÅ·»È¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢½÷À¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHappiness¡¢E-girls¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Önicola¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤ä¡ÖJJ¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖI Don't Like Mondays.¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎYU¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£·»¤ÏWEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±(32)¡¢»Ð¤Ï¸µE-girls¤Ç2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Æ£°æÇë²Ö(30)¤µ¤ó¡£