¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡­à²ÚÎï¤Ê¤ë·ÝÇ½°ì²È­á¤Î¼¡½÷¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÈ±¤¬¿­¤Ó¤Æ¤­¤Æ¡¢´î¤Ó¤âÂç¤­¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ª¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤¿È±¤ò¤«¤­Ê¬¤±¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç²Î¼ê¤ÎÆ£°æ²ÆÎø(29)¡£Çò¤¤¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈù¾Ð¤ß¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÆó¤ÎÏÓ¤ò¤­¤é¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹¤¤È±¤Î²ÆÎø¤Ï¤è¤ê°ìÁØÂç¿ÍåºÎï¤Ê¥É¥­¥Ã¤È¤µ¤»¤ë½÷À­¤Ç¤¹¡×¡Ö¤§¤§¤§¤§åºÎï¤¹¤®¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþÎïÌµÈæ¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÅ·»È¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

­à¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å­á¤Ê¶á±Æ¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ£°æ²ÆÎø
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@fujiikaren_official¤è¤ê)

¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢½÷À­¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHappiness¡¢E-girls¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Önicola¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤ä¡ÖJJ¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖI Don't Like Mondays.¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎYU¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£·»¤ÏWEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±(32)¡¢»Ð¤Ï¸µE-girls¤Ç2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Æ£°æÇë²Ö(30)¤µ¤ó¡£