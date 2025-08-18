人気料理家・小田真規子の『健康 安全 手間なし 60代こそレンチンごはん』が8月18日（月）より扶桑社から発売された。

【画像】レンチンでカレーまで作れちゃう！『健康 安全 手間なし 60代こそレンチンごはん』

「電子レンジ調理はおいしくできるか心配」という人に向け、蒸し野菜や、フライパンで焼くよりも手軽な肉巻き野菜など、「チンするだけ」の簡単レシピを巻頭で紹介。たんぱく質がしっかりとれる肉や魚の主菜、あと一品ほしいときに助かる野菜の副菜、パパッと食べられる麺やごはんなどレンチンレシピ約90点が収録されている。

■本文「はじめに」抜粋 60代はライフスタイルの変わり目。世帯の人数が減ったり、これまでの仕事や生活時間が変わったり…家族のための食事の支度が不要になった人もいるのではないでしょうか。そして、自分のためだけにつくる食事というのは、かえっておっくうに感じるもの。 そんな人に味方につけてほしいのが電子レンジです。温め直しだけに使っていた電子レンジを調理道具として見直してみると、食事づくりが気楽になります。今まで鍋やフライパンで人数分つくっていた料理や、1人分ではつくりにくい普段のおかずも食べたい分だけつくれます。火を使わないから安全だし、あと片づけもラク。もちろん、おいしさには妥協しません。25年あまり、レンチン調理と向き合ってきた経験を基に、だれがつくっても失敗なく、一度の加熱でおいしくできるレシピを考えました。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）