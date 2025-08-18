八木勇征に多様な“愛”の形をインタビュー『別冊+act. （プラスアクト）』表紙に登場

八木勇征が表紙を飾る『別冊+act. （プラスアクト）』41号（ワニブックス）が8月21日に発売される。

今号では恋愛・友情・家族愛にとどまらず、多様な“愛”の形をテーマにインタビューを実施。世代や性別を問わず“愛される人”について、そして自身が考える愛の形などを聞いた。

完全独占となるスペシャル撮り下ろしでは、ここでしか見られない表情を収めたカットが満載。インタビューでは主演を務めた最新映画『隣のステラ』を通じて、俳優として今何を感じ、どんな景色を見ているのかなども語っている。

誌面には間宮祥太朗、渡邊圭祐、白岩瑠姫 (JO1)、窪塚愛流、日向亘、妻夫木聡、齋藤潤、橋本涼×今野大輝×稲葉通陽(B＆ZAI)、RAN (MAZZEL)、大倉考二、青木柚、三浦涼介×藤田玲が登場。

その他『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』、『KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias” 巡』、『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』『B&ZAI LIVE 2025 First Beat』、『大西風雅＆岡粼彪太郎 Summer SpeciaL Concert 2025』、『FANTASTICS LIVE 2025 "RISING BUTTERFLY"』のライブレポートも掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）