ホンダ「新型プレリュード」まもなく登場へ！ 「24年ぶり復活」の“デートカー”は「走り」も重視のモデルに？ 新時代の「スペシャリティカー」9月発売！ どんな特徴があるのか

いよいよ復活する「新型プレリュード」 デザインの特徴は？

2023年秋に開催された「ジャパンモビリティショー2023（JMS2023）」で世界初公開された「PRELUDE Concept（プレリュード コンセプト）」。

かつて“デートカー”として若者に絶大な人気を誇った「プレリュード」を現代に蘇らせたモデルとして、大きな話題となりました。

そのプレリュードが、いよいよ今秋復活を果たそうとしています。新型に込められたプレリュードの伝統と特徴をご紹介します。

ホンダ「プレリュード」どう進化したのか

ホンダは2025年7月31日、新型「プレリュード」のティザーサイトをついにオープン。

JMS2023でのコンセプトモデル「PRELUDE Concept」世界初披露以来、その復活が話題となってきましたが、発売のタイミングは2025年9月と公表され、目前まで迫っています。

既に試作車の取材会も開催済みとなっており、WEBメディアや雑誌でも多く取り上げられているため、気になっている人も多いのではないでしょうか。

24年ぶりの復活となる新型プレリュードは、流麗なスタイルを持つ電動化スペシャリティスポーツカーに仕上げられています。

コンセプトモデルに近いスタイリングを持つため、企画段階から市販を見据えて開発させていたことが伝わってきます。

ボディサイズは、全長4520mm×全幅1880mm×全高1335mm。ホイールベースは2605mmで、全幅の大きさが際立つもの。

これを2001年に販売終了した先代となる5代目と比べてみると、全長は同一ですが、全幅が＋130mm、全高が＋20mm、ホイールベースが＋20mmとなるため、その縦横比からみても、スポーツカーらしいワイド＆ローのスタンスをより強調。

さらにボンネット先端も、低く抑えることで、シャープなスタイリングを実現しています。

歴代プレリュードと比較すると、歴代モデルのスタイリングの基本となるワイド＆ロー、ロングボーズ、ショートデッキのスポーティなシルエットが受け継がれていることが分かります。

各部のデザインの特徴を見ていくと、低いノーズデザインは、リトラクタブルヘッドライトが特徴的だった2代目と3代目から受け継がれ、センターガーニッシュ付きのワイドなリアテールランプも同様でしょう。

幅の広いヘッドライトとテールゲート付きのファストバックは、4代目の面影を感じさせます。

このように、歴代モデルの面影を受け継ぐ、プレリュードらしさを大切にしたエクステリアデザインなのです。

インテリアは、伝統のフロントシートを主役とした2＋2レイアウトを継承。

コクピットデザインは、ダッシュボードの位置を抑え、運転席前にあるメーターパネルやフロアシフトボタンなど雑味を抑えたオーソドックスな配置。

ただしデートカーの伝統を受け、質感の高さも重視されています。歴代モデルで最もスポーティさが際立つ存在ですが、やはり各部にも歴代モデルの特徴が反映されています。

2トーン仕様のダッシュボードデザインは、5代目から受け継がれたものですし、セミバケットタイプのフロントシートは、2代目から4代目までのお約束アイテムです。

またちょっとタイトなリアシートは、ネガティブな要素ではありますが、これもプレリュードらしいシルエットのためには、欠かせないものといえるでしょう。

新時代の「デートカー」は走りも重視

往年のファンには、洒落たデートカーのイメージが強いプレリュードですが、先進性も大切な伝統となっています。

新型「プレリュード」のインテリア

初代では、素敵なドライブを演出する電動サンルーフを国内初採用。2代目モデルでは、国内初の4輪ABSとフロントダブルウイッシュボーンサスペンションを、3代目では、世界初となる後輪操舵技術「4WS」を採用しています。

4WSは近年、ボディサイズが巨大となった高級車やより俊敏な動きを追求したスポーツモデルにも広く採用されるようになっているため、その先進性を強く示すものといえるでしょう。

そして5代目では、世界初の「アクティブトルクトランスファーシステム」を採用。これはブレーキ制御ではなく、動力配分によるトルクベクタリング機能であり、FF車の走りをより高め、シャープなコーナリングを実現していました。

新型プレリュードのメカニカルなハイライトは、電動化でしょう。

エンジン車のフラッグシップスポーツ、「シビック タイプR」の技術も反映させたハイブリッドスポーツであることが明かされています。

さらに新型プレリュードが初採用するのが、「Honda S＋ Shift」です。

聴覚と視覚に訴えかける新システムで、「２つの大出力モーターとアクティブサウンドコントロールシステムを連動させることで、エンジン回転数に応じた迫力あるサウンドでドライバーの高揚感を掻き立てるとともに、鋭いシフトフィーリングを実現」とホンダは説明しています。

ホンダが目指す、ワクワクする運転感覚を持つ電動車を実現するための隠し玉といえるでしょう。

そのポテンシャルの高さは、19インチタイヤやブレンボ製ブレーキキャリパーの採用という形でも表れています。

さらにラゲッジスペースの説明には、235／40R19のタイヤが4本積載可能なことも説明されており、元祖デートカーは、サーキットでのスポーツ走行まで楽しめるという期待を膨らませてくれます。

いよいよ発売が目前に迫った新プレリュード。詳細は不明ですが、新色のムーンリットホワイトパール、クリスタルブラックパール、メテオロイドグレーメタリック、フレームレッドの4色を用意。

さらにオンライン販売サイト「HONDA ON」でのみ販売される限定車「HONDA ON Limited Edition」があり、こちらにはブラックルーフ仕様のムーンリットホワイトパールのボディカラーとなるようです。

デザインやニーズ、走りへの追求など様々な理由が考えられますが、伝統となった電動サンルーフが非設定なのは、ちょっと寂しいところ。

ただ電動スポーツカーという新ジャンルを開拓するべく、「ホンダイズム」とプレリュードらしさに溢れた新型は、我々の期待を大きく上回る存在となることは期待して良いでしょう。