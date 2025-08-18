ÂçÅçËã°á¡¢Á´ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤ËÃí°Õ´µ¯¡ÖÆÃ¤Ë¡Øº£Æü²¿¤Î½¸¤Þ¤ê?¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯½÷¡×¡Ö½µ´©»ï¤Ë¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÅçËã°á¤¬17Æü¡¢ABEMA¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù(Ëè½µÆüÍË23:00¡Á)¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡¢¤È¤¤¤¦²Î¡×¤òÈäÏª¤·¡¢Á´ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤ËÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
ÂçÅçËã°á¡¡(C)AbemaTV,Inc
¡û¡Ö½÷À¤ÎËÜ²»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Á¿¿²Æ¤ÎÉü³èSP¡Á¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÎËÜ²»¤ò²Î¤Ë¤Î¤»¤ÆË½Ïª¤¹¤ë´ë²è¡Ö½÷À¤ÎËÜ²»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Á¿¿²Æ¤ÎÉü³èSP¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢¡ÈËÜ²»½÷²¦¡É¤È¤·¤ÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÅçËã°á¤È¡¢¡È¸µÁÄËÜ²»¥·¥ó¥¬¡¼¡É¤³¤È¼ãÎÓ°¡´õ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÓÅÄ¤æ¤¦¤Ê¡¢¹âÍü¿ð¼ù¡¢À®À¥¤¤¤Ê¤¬½é»²Àï¡£ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤ËAMEMIYA¤ò·Þ¤¨¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È½÷¿´¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈËÜ²»¥½¥ó¥°¡É¤ò¿³ºº¤·¤¿¡£
ÂçÅç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡¢¤È¤¤¤¦²Î¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡Á¿¿¼Â¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿²Î¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÇÉ¼ê¤Ê»Ò¤è¤êÃÏÌ£¤Ê»Ò¤¬´í¤Ê¤¤ ¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤¹¤¹¤ì¤Ê¤¤½÷ ÆÃ¤Ë¡Øº£Æü²¿¤Î½¸¤Þ¤ê?¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯½÷ ½µ´©»ï¤ËÇä¤ë»þ¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤ò¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¤ÆÇ®¾§¤·¡¢ÀéÄ»¤ò¡ÖÉÝ¤Ã!¡×¤ÈÀä¶«¤µ¤»¤¿¡£
ÂçÅç¤Ï¡ÖÃÏÌ£¤Ê»Ò¤ÏÊ¶¤ì¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤»Ò¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢ÃËÀ¿Ø¤ËÃí°Õ´µ¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ö¤ê¤Ã¤³¤Î°ì´Ä¡£¤â¤·¤¯¤Ï½µ´©»ïÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤È²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç(¤¹¤¹¤ì¤Ê¤¤)¡×¤È²òÀâ¤·¡¢ÀéÄ»¤â¡ÖÏ¿²»!?¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢AMEMIYA¤«¤é¡Ö¡Øº£Æü²¿¤Î½¸¤Þ¤ê?¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅç¤Ï¡ÖÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£ÎÙ¤Ç¤½¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£ÂçÅç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿ÀéÄ»¤ÏÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù(Ëè½µÆüÍË23:00¡Á)¡£¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¤¬¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¡¢º£¸å³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
