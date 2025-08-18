『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026（タイトル未定）』（KADOKAWA）が11月5日に発売される。

【写真】林芽亜里カレンダーフォトブック、収録カットを見る

モデル・女優として活躍する林芽亜里の活動10周年を記念したカレンダーフォトブックが、本人20歳の誕生日に発売。

本書は壁掛けのカレンダーと、48ページの大ボリュームなフォトブックをスリーブケースでセットした特別仕様となる予定。さらに誕生日の11月5日にちなみパーソナルな部分に切り込んだ115問115答も掲載。

オール韓国ロケでの撮り下ろしで、20歳目前の無邪気な表情から、モデル・女優としての表現力を感じさせるカットまで、多彩な魅力をおさめた1冊となっている。

本書の発売を記念し11月9日に東京、11月15日に大阪、11月16日にオンライン上にて本人登壇のイベントも開催予定だ。

■林芽亜里コメント20歳、活動10周年という特別な時に『カレンダーフォトブック』発売できることとても有難く思います。みんなこの衣装好きそうだな~、こういうシュチュエーション好きかな~といつも応援してくださる皆様のことを頭に浮かべながら撮影しました！もちろん初めて知ってくださった方も楽しんで貰えるような写真がたくさんあります！韓国･釜山でのいつもと違った？いつも通りの？私を楽しみにしていて下さると嬉しいです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）